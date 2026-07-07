День ветеранов боевых действий отметили в Сысерти и Каменске-Уральском

Такие встречи помогают сохранить память о подвиге уральцев. Фото: Марина Новоселова

В этом году День ветеранов боевых действий впервые вошел в календарь памятных дат Свердловской области. По этому случаю памятные мероприятия прошли сразу в нескольких муниципалитетах, в том числе в Каменске-Уральском и Сысерти.

В Каменске-Уральском жители города, ветераны, представители общественных организаций и органов власти возложили цветы к мемориалу погибшим воинам и почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений. После митинга состоялся праздничный концерт, который объединил представителей разных поколений.

В памятных мероприятиях принял участие депутат Государственной Думы Лев Ковпак. Он отметил, что для него важно поддерживать такие инициативы и быть социальным партнером мероприятий, посвященных ветеранам.

День ветеранов боевых действий объединяет тех, кто защищал интересы страны. Фото: Марина Новоселова

В Сысерти вместе с депутатом местной думы Игорем Ушановым Лев Ковпак также возложил цветы к мемориалу, почтив память земляков, исполнивших воинский долг. После церемонии для ветеранов организовали встречу за общим столом, где участники смогли пообщаться в неформальной обстановке.

- Такие встречи помогают сохранить память о подвиге наших земляков и выразить благодарность ветеранам боевых действий за их службу и преданность Родине, — отметил народный избранник.

День ветеранов боевых действий объединяет участников различных военных конфликтов, тех, кто защищал интересы страны, а также семьи погибших военнослужащих. В этот день по всей стране проходят памятные акции, митинги и встречи с ветеранами.