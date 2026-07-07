В Свердловской области впервые удалили камни в почках у пациентки на 34-й неделе беременности

Это была первая подобная операция, которую провели на таком позднем сроке. Фото: Минздрав Свердловской области

В Свердловской области впервые вылечили мочекаменную болезнь хирургическим путем у пациентки на 34-й неделе беременности. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как рассказал врач-уролог Городской клинической больницы №40 Иван Степин, у Александры это был не первый рецидив почечной колики. От болевого синдрома ее не спас даже стент-дренаж в мочеточнике.

– Обычно женщинам на таком позднем сроке беременности предлагают замену стента и внутрипочечную хирургию после родов, но у Александры была явная непереносимость стента, постоянные приступы снижали качество жизни и могли навредить малышу, – рассказал Иван Степин.

Специалисты 40-й больницы стали первыми урологами в Екатеринбурге, кто раздробил камень лазером на мелкие фрагменты у пациентки на таком позднем сроке. Вся операция продлилась 15 минут.

Учитывая срок беременности, врачи применили процедурную седацию. При помощи фибронефроскопа (гибкий медицинский эндоскоп, предназначенный для лечения мочевыводящих путей – Прим. ред.) специалисты добрались до камня без разрезов, и при помощи лазера раздробили его. Остатки камня вышли через мочевые пути естественным путем.

Как рассказала пациентка, она страдала от почечной колики и в первую беременность, но в этот раз приступы стали сильнее и интенсивные. Теперь женщина вернулась к полноценной жизни, и ей не придется менять стенд-дренаж каждые полтора месяца.

Отмечается, что подобные вмешательства разрешают проводить только в случае, если в медучреждении есть соответствующее оборудование, родильный дом и команда урологов, акушеров-гинекологов и анестезиологов.