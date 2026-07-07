Техника Ростсельмаш в СПК «Шаламовский»: надежность, сервис и цифровой контроль

Фото: пресс-служба АО «Тюменьагромаш»

В Байкаловском районе Свердловской области фермеры на практике доказывают, что грамотный подход к выбору сельхозтехники позволяет не только экономить миллионы рублей, но и пересматривать агрономические стратегии. Председатель СПК «Шаламовский» Ринат Шахиянов поделился с нами опытом внедрения машин Ростсельмаш и рассказал, как цифровые решения помогают держать руку на пульсе полевых работ.

Хозяйство, раскинувшееся на территории пяти населенных пунктов, содержит почти 2000 голов крупного рогатого скота, включая 800 дойных коров. Чтобы обеспечить поголовье кормами, кооператив обрабатывает 5 554 гектара пашни, отдавая предпочтение зерновым культурам. Вся кормозаготовительная и уборочная линейка здесь укомплектована машинами российского производителя.

«Как СПК предприятие было создано в 2001 году путем реорганизации из КСП, – рассказывает Ринат Шахиянов. – У нас 800 голов дойного стада, с молодняком общее поголовье составляет почти 2000 голов. У нас вся зерноуборочная и кормозаготовительная техника – от Ростсельмаш».

Ярким примером стала прошлогодняя агрономическая инициатива: СПК «Шаламовский» одним из первых в регионе решился на выращивание кукурузы на зерно. Для реализации этой задачи использовался комбайн ACROS 595. Вместо покупки дорогостоящего импортного аналога за 100 миллионов рублей, хозяйство потратило порядка 200 тысяч на переоснащение имеющегося агрегата. Производитель оперативно поставил необходимые комплектующие, а специалисты были постоянно на связи и давали подробные консультации.

Фото: пресс-служба АО «Тюменьагромаш»

«Мы были чуть ли не единственные в Свердловской области, кто попробовал это сделать, – отмечает аграрий. – Мы смогли использовать имеющийся комбайн, не покупая дополнительной техники. Вложения составили всего тысяч 200. По оценке руководства хозяйства, приобретение специализированного импортного комбайна могло бы обойтись примерно в 100 миллионов рублей».

Особое внимание аграрии уделяют сервисной поддержке. В то время как ожидание запчастей для иностранных комбайнов может затягиваться на месяцы, а цены остаются запредельными, с отечественным поставщиком проблемы решаются в считанные часы. Например, прошлой весной недостающая деталь для нового трактора Ростсельмаш 2400 была доставлена в хозяйство всего за сутки. Это исключило риск срыва посевной кампании.

«На иностранные комбайны ждать запчастей приходится по 2-3 месяца, при этом цена сильно бьет по карману, – говорит председатель СПК. – А скорость пашки у нового трактора увеличилась. Если раньше пахали на скорости 8 км/ч, то этот трактор пашет со скоростью 12 километров в час».

Однако главным преимуществом для руководства СПК стала цифровая экосистема РСМ Агротроник. Это не просто навигатор, а полноценный инструмент управления, который решил сразу несколько стратегических задач. Во-первых, система обеспечивает прозрачность использования техники: через цифровую карту можно отследить местоположение каждой машины, исключая ее нецелевое применение. Во-вторых, она помогает жестко контролировать расход топлива — вопрос, который в текущем сезоне стоит особенно остро.

Для агрономов сервис дает возможность дистанционной диагностики и формирования отчетов по качеству выполнения операций. Но ключевой функцией фермеры называют интеллектуальное оповещение: система заранее предупреждает о приближении сроков техобслуживания и критических ошибках. Это позволяет проводить регламентные работы без остановки производства и не сдвигать графики полевых сезонов.

«Для нас крайне важно, что система информирует о приближении сроков планового технического осмотра и критических неисправностях. Это позволяет избежать внепланового простоя техники и переноса сроков по рабочим процессам», – говорят фермеры.

Кроме того, аналитика от РСМ Агротроник выходит за рамки механики. Формируя карты урожайности, сервис подсвечивает зоны поля, нуждающиеся в усиленном внесении удобрений. Это улучшает агрономическую логику и помогает экономить ресурсы, создавая реальную, а не бумажную картину происходящего на полях. Благодаря такому контролю СПК «Шаламовский» повышает операционную эффективность, сокращает холостые пробеги и минимизирует простои, что в итоге напрямую конвертируется в стабильность животноводства.

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