«Объект жизненно необходим на Урале»: экологи оценили проект полигона промышленных отходов под Первоуральском

Фото: пресс-служба ПНТЗ

Первоуральский новотрубный завод, филиал Трубной Металлургической Компании (ТМК), представил экологический проект «Строительство полигона промышленных отходов ПНТЗ» представителям Национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2026» и журналистам. Они побывали на предприятии с открытой экспертизой – осмотрели производственную площадку и экологические объекты ПНТЗ.

Фото: пресс-служба ПНТЗ

ОСОБЫЙ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТ

Полигон промышленных отходов позволит без вреда для окружающей среды размещать отходы 4 и 5 класса опасности. К ним, например, относятся формовочная глина, строительный мусор, бетонный или кирпичный лом, загрязненный песок и другие остатки производства. Вопрос грамотной утилизации такого рода отходов на Среднем Урале стоит остро, ведь подобных проектов в стране крайне мало, а в Свердловской области их и вовсе нет.

- Один из подобных полигонов успешно работает на Волжском трубном заводе, который также является филиалом ТМК, - рассказывает руководитель проекта Игорь Кинер. - Эксперты совместно с экологами добились такого результата, что на территории уже нескольких участков (карт), где утилизировались отходы, появилась карбоновая ферма.

Фото: пресс-служба ПНТЗ

Будущий полигон ПНТЗ разрабатывался с учетом особенностей климата и классификации отходов.

- 22 тысячи тонн отходов 4 и 5 класса опасности будут размещаться на полигоне. Проект прошел две общественных экологических экспертизы, 1 апреля было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, - говорит Игорь Кинер.

«ЗЕЛЕНАЯ» ЗОНА

Будущий полигон будет состоять из четырех зон: административно-хозяйственной, зоны накопления инертных материалов, зоны накопления и обезвреживания отходов и зоны размещения отходов.

Для размещения отходов планируется создать девять карт. Строиться они будут в течение десяти лет, в два этапа. Срок заполнения рассчитан на 17 лет. Но Игорь Кинер не исключает, что полигона хватит и на большее количество времени, ведь отходов на производстве становится меньше из года в год.

Фото: пресс-служба ПНТЗ

- Все, что будет попадать в карты, полностью изолируется от почвы, грунтовых вод и атмосферы. Такой эффект достигается за счет использования технологии «зеленого капсулирования», - уточняет он.

Внизу «капсулы» будет размещаться два защитных слоя. Это бентонитовые маты, которые сформируют геологическую защиту, а затем геомембрана, изолирующая отходы. По мере заполнения до определенного уровня, карта будет закрываться точно такими же слоями специального материала, иными словами, «запаковываться». Просто так она стоять не будет, ее закроют плодородным грунтом, а затем засеют растениями.

ОТКРЫТИЕ ЗАПЛАНИРОВАНО НА 2028 ГОД

Будущий полигон планируется разместить на участке в районе Пермского тракта вдали от жилых и садовых участков и водоохранных зон. Данную площадь заводу выделили в администрации Первоуральска.

- На текущем уровне развития технологий при металлургическом производстве неизбежно образуются отходы. Свои ПНТЗ сортирует сам, далее отдает контрагентам на размещение и утилизацию, но после этого мы, к сожалению, не можем контролировать, как их деятельность влияет и влияет ли на окружающую среду. После возведения объекта передавать отходы мы будем на свой объект, и сможем мониторить весь цикл, начиная от цеха заканчивая конечным этапом размещения. Заявку на премию ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2026 мы подали, так как хотим рассказать о своем инновационном проекте и поделиться опытом, который возможно будет применяться и на других предприятиях, - рассказывает главный эколог ПНТЗ Елена Шакирова.

Проект полигона высоко оценили эксперты премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2026».

- Проблема промышленных отходов в нашей стране стоит настолько остро, что любая попытка ее решить, это уже очень большой сдвиг вперед. Такой полигон жизненно необходим на Урале. Главное, его правильно реализовать, - подытожил председатель Экспертного совета премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР», заслуженный эколог России Сергей Алексеев.

Строительство полигона начнется после прохождения всех необходимых экспертиз, а к 2028 году на ПНТЗ планируют запустить его работу.

КСТАТИ

Способы отчистки воды

ТМК уделяет большое внимание экологической безопасности. На ПНТЗ уже действует несколько «зеленых» проектов. Один из них комплекс очистных сооружений «AQA Генезис», запущенный в 2020 году. Он позволяет использовать воду на производстве замкнутым циклом, благодаря чему она не попадает в природу и используется повторно.

Система пропускает до 1500 кубов воды в час и создает многоступенчатую очистку, от отстаивания до удаления нефтяных следов. Все вредные вещества извлекаются, обезвреживаются и уничтожаются. Затем вода снова поступает в производство. За сутки станция очищает 33 тысячи кубометров воды, это примерно столько же, сколько вмещают 13 олимпийских бассейнов.

Фото: пресс-служба ПНТЗ

Еще одна экологическая установка - шламонакопитель нейтрализованных стоков, который со стороны похож на лесной пруд с водоплавающими птицами. На станции вода проходит несколько этапов очистки.

- Предварительно нейтрализованные сточные воды через шламовую насосную станцию поступают в шламонакопитель, где подвергаются процессу отстаивания., - поясняет главный эколог ПНТЗ Елена Шакирова. - Мы проводим тщательный мониторинг. В районе расположения шламонакопителя есть наблюдательные скважины, мы контролируем поверхностные и подземные воды, измеряем состояние почвы, выполняем бактериологические исследования.