Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Екатеринбург накрыло ливнем с грозой днем 7 июля. С самого утра на небе не было ни одного облачка, но уже к обеду оно затянулось густыми темными тучами. За считанные минуты началась гроза с ливнем и сильным ветром.
- Я вышла с работы буквально на десять минут, чтобы дойти до магазина. Зонтик с собой не взяла. Пока возвращалась, промокла до нитки, - поделилась с «КП-Екатеринбург» читательница.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Согласно прогнозу синоптиков Уральского Гидрометцентра, с 7 по 9 июля в Екатеринбурге и Свердловской области ожидаются дожди и грозы. Днем в уральской столице в эти дни будет от +24 до +30 градусов, на юге региона столбик термометра может подняться до +32 градусов.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
По данным синоптиков, первый день без дождей в Екатеринбурге наступит 19 июля. Затем солнечная погода продержится с 22 по 26 июля. При этом с 13 июля жара спадет. На следующей неделе днем будет от +22 до +26.
В Свердловской области в первой половине июля днем будет от +13 до +29. Минимальная температура ночью – +11 градусов.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru