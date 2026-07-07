Мощный ливень накрыл уральскую столицу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбург накрыло ливнем с грозой днем 7 июля. С самого утра на небе не было ни одного облачка, но уже к обеду оно затянулось густыми темными тучами. За считанные минуты началась гроза с ливнем и сильным ветром.

Екатеринбург накрыло ливнем с грозой

- Я вышла с работы буквально на десять минут, чтобы дойти до магазина. Зонтик с собой не взяла. Пока возвращалась, промокла до нитки, - поделилась с «КП-Екатеринбург» читательница.

За считанные минуты небо затянулось и начался ливень Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Согласно прогнозу синоптиков Уральского Гидрометцентра, с 7 по 9 июля в Екатеринбурге и Свердловской области ожидаются дожди и грозы. Днем в уральской столице в эти дни будет от +24 до +30 градусов, на юге региона столбик термометра может подняться до +32 градусов.

Многие не успели спрятаться от дождя Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным синоптиков, первый день без дождей в Екатеринбурге наступит 19 июля. Затем солнечная погода продержится с 22 по 26 июля. При этом с 13 июля жара спадет. На следующей неделе днем будет от +22 до +26.

В Свердловской области в первой половине июля днем будет от +13 до +29. Минимальная температура ночью – +11 градусов.

Дожди продляться в Екатеринбурге и Свердловской области еще почти две недели Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

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