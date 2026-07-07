«Синара-Девелопмент» впервые представила на ИННОПРОМ-2026 макет жилого квартала «Тихий центр»

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

На площадке Международной промышленной выставки ИННОПРОМ 2026 компания «Синара-Девелопмент» презентовала архитектурный макет жилого квартала «Тихий центр». Проект реализуется в рамках масштабного редевелопмента территории бывшего «Товарного двора» у Макаровского моста – пространства, которое на протяжении двух десятилетий оставалось невостребованным.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Как рассказал генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, «Тихий центр» – флагманский проект по трансформации промышленной территории в современное городское пространство. В границах улиц Челюскинцев – Беринга – Героев России появится 300 тыс. кв. м жилья бизнес и комфорт класса, а также полноценная инфраструктура, которая сделает квартал самодостаточным. Сейчас активно ведется строительство первой очереди: возводятся семь секций переменной высотности – от 7 до 30 этажей, – объединенных двухуровневым подземным паркингом. Первые три секции планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2027 года, еще четыре – в IV квартале 2028 года.

Главная идея архитектурной концепции проекта – создать выразительный высотный силуэт, который органично впишется в панораму города, и при этом сформировать камерную, уютную среду для жителей.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

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