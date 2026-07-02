Юань обогнал доллар в трансграничных расчетах Урала через систему А7

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За полтора года структура трансграничных платежей уральского бизнеса через систему международных расчетов А7 претерпела кардинальные изменения. Если в 2025 году китайский юань занимал лишь пятую часть (20%) от общего объема операций, то по итогам первого полугодия 2026-го его доля достигла 46%. Американский доллар, напротив, утратил лидерство: его показатель снизился с 67% до 43% за аналогичный период.

Ключевой фактор перемен — география внешнеторговой активности. Почти половина всех финансовых транзакций (45%) клиентов екатеринбургского подразделения А7 приходится на контрагентов из КНР. Еще 19% платежей направляется в Гонконг, что в совокупности делает китайское направление доминирующим.

По словам заместителя генерального директора компании по продажам Станислава Лазарева, уральские предприниматели одними из первых оценили преимущества перехода на юань: «Юань в расчётах с Китаем сегодня проходит надёжнее и быстрее доллара, и уральский бизнес это ощутил, как никто другой. Мы видим, как компании планомерно переводят китайские контракты на национальную валюту КНР, системно перестраивая всю логику расчётов. Параллельно растёт и экспертиза: клиенты лучше понимают, как работает юаневая инфраструктура, когда и через какой маршрут платёж пройдёт быстрее».

Евро в этой валютной перестройке сохраняет устойчивые позиции — его доля держится в районе 10%, что делает его третьей по популярности валютой среди клиентов системы международных расчетов на Урале. Отметим, что компания осуществляет проведение трансграничных платежей через собственную инфраструктуру, ежедневно обрабатывая свыше 2 тыс. платежей, а ее филиальная сеть охватывает более 20 городов России.