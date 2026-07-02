Бум или кризис? Что ждёт рынок апарт-отелей в Екатеринбурге

Антон Агапов, заместитель генерального директора международной сети апарт-отелей YES. Фото: пресс-служба международной сети апарт-отелей YES.

Рынок сервисных апартаментов долгое время развивался в Москве и Санкт-Петербурге, но сейчас всё активнее уходит в регионы. На Урале одним из самых перспективных городов ожидаемо стал Екатеринбург с его туристическим, деловым и образовательным потенциалом. О том, что происходит на рынке сервисных апартаментов в Екатеринбурге, каковы реальные цифры и не ждёт ли рынок перенасыщение, мы поговорили с заместителем генерального директора международной сети апарт-отелей YES Антоном Агаповым.

- Екатеринбург называют одним из самых перспективных городов для развития сегмента апарт-отелей. Это действительно так?

- Столица Урала действительно интересна для девелоперов и тому есть причины. Здесь сложился сильный рынок жилого строительства, работают и местные, и федеральные девелоперы. Но с апарт-отелями ситуация другая: проектов пока немного, и они не всегда могут предложить тот уровень комфорта и сервиса, который сегодня нужен гостям. Люди хотят размещаться в современных отелях с развитой инфраструктурой – фитнес-залами, общественными пространствами, фуд-кортами. Всего этого в существующих проектах часто не хватает.

При этом город ежегодно принимает больше двух миллионов туристов, здесь активный деловой туризм, учится около 150 тысяч студентов, и половина из них иногородние. Спрос на качественное и доступное размещение огромен. Так что потенциал у сегмента апарт-отелей в Екатеринбурге действительно большой.

- Проводились ли какие-то исследования рынка апарт-отелей? Какие цифры получились и что они показывают?

- По нашим данным, сейчас в России строится и проектируется более 103 тысяч юнитов в составе 176 апарт-отелей. Цифры внушительные, но проблема не в количестве, а в качестве проектов и уровне управления. Многие объекты просто не соответствуют современным требованиям гостей. Поэтому в ближайшее время рынок перейдёт от стадии активного роста к этапу усиления конкуренции, прежде всего, между управляющими компаниями.

Рост издержек, дефицит кадров, снижение рентабельности – всё это увеличивает роль профессиональных операторов, у которых есть опыт создания и управления сетями апарт-отелей. Ключевыми факторами успеха станут безупречный сервис, цифровизация процессов и развитая инфраструктура.

- Как вообще выбирается место для строительства апарт-отеля? Какие локации в Екатеринбурге сейчас самые перспективные?

- Всё начинается с оценки места – от него напрямую зависит будущая загрузка. Просчитываются технико-экономические параметры проекта с учётом современных стандартов проектирования и требований к инфраструктуре. Всё остальное - детали, которые влияют на экономику. Общий принцип прост: апарт-отель должен быть там, где есть стабильный туристический и деловой поток, хорошая транспортная доступность и рядом необходимая городская инфраструктура.

- Апартаменты часто называют гибридным продуктом. Для кого они больше подходят: для инвесторов, для гостей или для бизнеса?

- Этот формат, действительно, занимает уникальную нишу. Для покупателей юнитов - это прежде всего инвестиционный продукт. В сегодняшних условиях сервисные апартаменты показывают высокую устойчивость благодаря стабильному спросу со стороны туристов и бизнес-аудитории. Гости же воспринимают апарт-отели по-разному: при краткосрочной аренде как гостиницу, при долгосрочной - как более удобную альтернативу квартире с доступом к гостиничному сервису и инфраструктуре.

Для застройщиков и управляющих компаний это бизнес. Его цель – обеспечить инвесторам высокий пассивный доход, а гостям – комфортное проживание в апарт-отеле, куда бы они хотели возвращаться снова и снова.