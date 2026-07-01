В Билимбае паводок затопил несколько улиц Фото: Алена Стоянова

Жители Билимбая показали, как поселок затопило после сильных дождей, прошедших в Свердловской области. По видео, которое было опубликовано в соцсетях, видно, что в среду, 1 июля, несколько улиц по-прежнему покрыты водой.

Последствия паводка в Билимбае 1 июля 2026 Видео: Алена Стоянова

- Видео снято утром 1 июля на пересечении улиц 8 Марта и Береговая, - рассказала местная жительница Алена. – Вода стала прибывать 30 июня после 15.00. К 19.00 я уже пробиралась домой вброд, ведь воды было по колено. Сегодня к 08.00 она достигла максимального уровня примерно в метр. В ЕДДС сказали, что к ночи вода должна уходить, но пока непонятно – дождь опять пошел. Все соседи сейчас сидят дома. У кого есть возможность – передвигаются на лодках. Сосед, например, плавал на лодке за чистой водой.

По словам местных жителей, подобных затоплений в городе не было с начала 2000-х.

- Улица Луначарского вся затоплена. Вода не только в подвалах, но и в доме стоит, - рассказывает местная жительница Светлана. – На улице Пролетарской тоже все дома затоплены. У меня знакомая вчера приходила оттуда. Позавчера у нее еще не было воды. А сегодня уже половина огорода затоплена. Есть еще городок на улице Медиков. Там тоже дома пострадали. На лодках люди плавают, собачек спасают. Еще знакомый рассказывал, что вчера пустил ночевать людей с затопленной улицы, так как им спать было негде.

Кадр из поселка Вересовка рядом с Билимбаем Фото: Инцидент Первоуральск

Для людей, чьи дома оказались в зоне подтопления, в Билимбае был организован пункт временного размещения. Его открыли на базе школы №22.

- В пункте подготовлено 15 мест, при необходимости количество мест может быть увеличено до пятидесяти, - сообщают в официальной группе администрации городского округа Первоуральск. – В настоящее время (на 17.30 1 июля, - Прим. Ред.) здесь размещены три человека. Для всех проживающих организовано горячее питание, предоставлены вещи первой необходимости, обеспечено наблюдение медицинского работника.

В селе Слобода в Первоуральском городском округе смыло пешеходный мост Фото: Инцидент Первоуральск

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на утро 1 июля в Первоуральском муниципальном округе (к которому относится и поселок Билимбай, - Прим. Ред.) были затоплены 92 частных дома и три участка автомобильных дорог.

Добавим, что из-за паводка во всем Первоуральском муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации.

- Продолжаются мероприятия по стабилизации паводковой обстановки, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. - Для обеспечения жителей водой подключен резервный Ревдинский водовод, в город уже доставлены две фуры питьевой воды, организован ее подвоз по заявкам. Волонтеры оказывают адресную помощь жителям.

Коллективные сады, расположенные в районе улицы Емлина в Первоуральске Фото: Инцидент Первоуральск

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