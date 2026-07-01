Пострадавшего мужчину осматривали при свете костра. Фото: Минздрав Свердловской области

В Свердловской области мужчина катался по лесу на квадроцикле и перевернулся. Авария произошла в Режевском районе. Машина, которая весит полтонны, упала прямо на водителя. Так он пролежал несколько часов. Добровольцы, которые вышли на поиски мужчины, сообщили медикам координаты его местоположения. Чтобы спасти водителя, врачи добирались до места происшествия на вертолете.

- Из-за сложного природного рельефа близко к месту ЧС вертолет сесть не смог, приземлился в нескольких сотнях метров, - рассказали в Минздраве Свердловской области. - Затем добровольцы прибыли к вертолету на квадроциклах и помогли доставить врача анестезиолога-реаниматолога и фельдшера с медицинским оборудованием через лес и речной брод к пострадавшему.

Уральца, которому сломал все ребра квадроцикл, доставляли в больницу на вертолете Видео: Минздрав Свердловской области

Мужчину осматривали прямо в лесу. Источниками света выступили фары квадроциклов и пламя костра. Водителю поставили обезболивающее, а затем погрузили на специальный щит, который прикрепили к багажнику одного из квадроциклов. Свердловчанина довезли до санитарного вертолета, на котором его транспортировали в ЦГБ №36 Екатеринбурга.

- Медики диагностировали у него повреждения лопатки и левой ключицы, переломы всех ребер с повреждением легких и кровоизлиянием в плевральную полость, - отметили в Минздраве.

Из-за травм водитель не мог дышать, но медикам удалось стабилизировать его состояние. Сначала мужчина находился в реанимации, а затем его перевели в травматологическое отделение. Сейчас пострадавшего уже выписали из больницы.