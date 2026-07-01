В Екатеринбурге с 1 августа изменят маршруты трех трамваев и одного автобуса

Трамвай №16 перенаправят в Академический район Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге с 1 августа маршруты изменятся у трамваев № 12 «Дворец Спорта – 40 лет ВЛКСМ», №16 «Волгоградская – УрФУ» и №23 «40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей», а также у автобуса №83 «ЖК Светлый–Монтажников». Для них власти Екатеринбурга вводят принцип «челночного курсирования».

Трамвай №12 перенаправят на Шарташ. Это позволит разгрузить пассажиропоток с Пионерского района. На отмененном участке продолжат курсировать трамваи №8, 13, 15, 23 и автобусы № 49, 54, 054, 61, 77, 82, 94, а также троллейбус №25. Также маршрут направят по улице Луначарского для обслуживания отмененного участка трамвайного маршрута №16.

– Кроме того, за счет отмены дублирующего и потерявшего востребованность трамвайного маршрута № 20 «ЦПКиО-Шарташ» – на данном участке курсируют трамваи № 3, 4, 6, 12 – подвижные единицы будут перенаправлены на измененный маршрут № 12, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Благодаря этому составность маршрута №12 увеличится, а регулярность движения улучшится до 17-20 минут.

Трамвай №16 перенаправят на остановку «Академика Парина» и продлят до остановки «40 лет ВЛКСМ». Решение позволит разгрузить пассажиропоток с Кировского района и повысит обеспеченность Академического района и микрорайона ЖБИ транспортом. На отмененных участках пассажиры смогут воспользоваться трамваями № 2, 3, 8, 14 на улице Луначарского, и трамваями №5 и 23 на улице Уральской.

Кроме того, на 16-й маршрут запустят семь новых трехсекционных трамваев, благодаря чему время ожидания транспорта сократится до 11-14 минут.

Трамвай №23 сократят до станции «ВИЗ». При этом маршрут продолжит ходить до железнодорожного вокзала. Сокращение маршрута позволить уменьшить интервалы ожидания транспорта. На отмененном участке продолжат ходить трамваи №6, 7, 8, 10, 13, 19 и автобусы №68, 73 и 80.

Также с 1 августа автобус №83 перенаправят до конечной остановки «Уралтехгаз». Чтобы обеспечить транспортную доступность, будут организованы отдельный рейсы с завозом пассажиров до остановки Монтажников. Дополнительные рейсы пустят с интервалом 30 минут – 1 час.