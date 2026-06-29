Мечтает поступить в МГУ: выпускник из Екатеринбурга набрал 300 баллов на ЕГЭ

На фото Геннадий Смирнов Фото: Департамент информационной политики Свердловской области.

Выпускник из Екатеринбурга набрал 300 баллов на ЕГЭ и стал первым трехсотбальником в Свердловской области в этом году. Это Геннадий Смирнов из школы №113 Екатеринбурга. Он сдавал экзамен по информатике, физике и профильной математике. Как рассказывает сам Геннадий добиться такого результата ему помог баланс учебы и отдыха.

Трехсотбальника уже поздравил и губернатора Свердловской области Денис Паслер. Глава региона отметил, что такой результат - это не везение одного дня, а многолетняя работа над собой и большой труд не только самого ученика, но и его родителей и педагогов.

- Парень начал программировать еще в 8 классе, решал авторские задачи, участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников. Уверен, что еще одна его цель – поступление на факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ – будет достигнута. А для всех будущих выпускников это отличный пример того, как системный подход и упорство приводят к отличным результатам, – сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Геннадий Смирнов не единственный выпускник, которому удалось добиться столь высоких результатов на Едином государственном экзамене. По 200 баллов набрали еще 14 учеников. В их числе выпускники гимназии №9 Екатеринбурга, которые сдали на максимум информатику и профильную математику – Вера Канатова и Алиса Бубб. Выпускница Губернаторского лицея Ольга Кутузова, которая сдавала билогию и химию. Алина Даниленкова из СОШ №4 Верхней Пышмы (информатика и русский язык), Ярослав Желуницын из СОШ №16 Екатеринбурга (информатика и профильная математика), Алена Попова из лицея №130 Екатеринбурга (информатика и профильная математика), Иван Мишин из СОШ №7 Первоуральска (информатика и математика профильная).