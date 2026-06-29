Ждала хозяев в разрушенном доме: смерч в Кушве унес конуру с собакой в лес - она вернулась спустя 5 дней

Собака, унесенная смерчем, вернулась к разрушенному дому и стала ждать хозяев Фото: Подслушано в Кушве/vk.com

После разрушительного смерча, который прошел по Кушве 22 июня, многие домашние животные потерялись. Сейчас неравнодушные жители города ездят по улицам, пострадавшим от стихии, и ищут кошек и собак, которым нужна медицинская помощь, или которых просто надо покормить.

Например, в ходе одной из таких поездок в воскресенье, 28 июня, в разрушенном доме на Загородном переулке была найдена потерявшаяся во время урагана собака. Как рассказывают очевидцы, смерч унес конуру вместе с животным в лес.

Смерч повредил более 180 частных домов, социальных и административных объектов. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Нашли мы ее случайно. Просто ездили по домам, искали раненых животных и когда проезжали мимо разрушенного дома на Загородном переулке заметили собаку, которая сидит внутри и смотрит в окошечко, - поделилась местная жительница Наталья. - Она видимо только в воскресенье из леса пришла – нашла дорогу. Сама к нам вышла. Головка у нее была опущена. На спине из-за царапины шерсти не было в одном месте. Мы накормили ее.

Через полчаса после того, как Наталья сообщила в соцсетях о найденной собаке, родственники хозяев приехали за ней и забрали к себе.

- Сейчас собака пока живет у сестры мужа в их доме. Я ее еще даже не видела, - рассказала хозяйка собаки Надежда. – Когда смерч пришел, мы с мужем вышли из бани и говорили на улице. Внезапно весь двор на нас упал. Мне ногу и руку разорвало. В больнице швы наложили. Сейчас мы находимся в гостях у родственников. Обращались в администрацию Кушвы, написали заявление. Нам предлагают 150 тысяч помощи. Еще дали вещи, поддержали нас. Ведь мы остались без одежды, без всего. Главное – остались без жилья. Наш дом уже не восстановить. Все стены разрушились. И не знаем, что дальше делать.

В выходные тяжелая техника расчистила русло реки Кушва от мусора и деревьев Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Как объяснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин, люди, утратившие жилье смогут получить помощь.

- Им будут выданы жилищные сертификаты, - объяснил Михаил Слепухин. - Люди (утратившие жилье) уже обратились в администрацию. Эту помощь будет оказывать регион. Сейчас мы готовим пакет документов.

Всего по данным МЧС на 26 июня в Кушве ураганом были разрушены 18 домов и повреждены более 180 жилых домов, социальных и административных объектов.

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