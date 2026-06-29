Niletto, Artik & Asti и Джиган выступят в Екатеринбурге: где пройдет концерт

Исполнители выступят на официальной церемонии открытия третьего этапа международной лиги RCC Padel. Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА/Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге выступят Niletto, Artik & Asti и Джиган. Исполнители станут специальными гостями на церемонии открытия третьего этапа международной лиги RCC Padel. Турнир пройдет с 9 по 11 июля на Падел-арене РМК.

На соревнования в Екатеринбург приедут мировые звезды падела и топовые игроки Российского падел-тура. Среди них игроки из Аргентины, Франции, Мексики, Испании и Парагвая, а также действующий чемпион мира по паделу в составе сборной Аргентины, 27-я ракетка рейтинга FIP Алекс Чосас, который впервые посетит уральскую столицу. Призовой фонд третьего этапа составит около 8,5 миллиона рублей.

Официальная церемония открытия третьего этапа международной лиги RCC Padel пройдет 10 июля. На ней выступят певец из Екатеринбурга Niletto, прославившийся хитами «Любимка» и «Не вспоминай», группа Artik & Asti, известная по трекам «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй» и «Гармония», а также рэпер Джиган. Во время концерта музыканты обязательно исполнят совместный трек «Худи», взорвавший хит-парады в 2025 году.

На кортах Падел-арены РМК выступит спортивный директор лиги RCC Padel Тито Аллеманди в паре с восходящей звездой падеда Аймаром Гоньи. В соревнованиях также примуит участие российские спортсмены: первая ракетка страны и спортсмен Академии падел РМК Дмитрий Мягков, Даниел Пашаян, Максим Колобов, Павел Карпушкин и другие.

- Сезон лиги RCC Padel подходит к своему экватору, и за это время она уже стала заметным событием на международной арене. Екатеринбург регулярно принимает звезд мирового падела, и всего за несколько этапов турнир объединил участников более чем из 20 стран. Мы приготовили множество сюрпризов для гостей третьего этапа лиги на Падел-арене РМК, и обещаем: зрителей жде настоящий праздник, - поделилась президент Федерации падела Свердловской области, директор Академии падел РМК Дарья Ирха.

В дни проведения турнира на площадке будут работать VR-зона, фотозона и другие интерактивные площадки. Подробнее о турнире и условиях посещения соревнований можно прочитать на официальном сайте.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru