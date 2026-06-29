Обвиняла в побоях и изменах: звезда «Счастливы вместе» Виктор Логинов развелся с четвертой женой

Виктор Логинов и Мария Гуськова на премьере фильма в 2021 году Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

51-летний актер Виктор Логинов, известный как Гена Букин из сериала «Счастливы вместе» про семью из Екатеринбурга, официально развелся со своей четвертой женой.

Об этом сообщила его уже бывшая избранница 28-летняя Мария Гуськова, которая моложе звезды на 23 года. Актриса опубликовала в своем Telegram-канале свидетельство о расторжении брака. Согласно документу, супруги развелись 15 мая 2026 года.

- Это был увлекательный аттракцион, спасибо, но я катапультировалась, - прокомментировала Мария Гуськова разрыв отношений с актером.

Вместе Мария Гуськова и Виктор Логинов были шесть лет. Со стороны пара выглядела счастливой. Оба публиковали совместные фото из красивых мест, актер часто публично признавался жене в искренней любви. На деле все оказалось иначе.

Мария Гуськова и ВИктор Логинов часто публиковали совместные снимки. Фото: соцсети

Мария Гуськова публично заявила, что требует развода с Виктором Логиновым еще 29 декабря прошлого года. Девушка откровенно рассказала своим подписчикам, что за шесть лет отношений с актером она потеряла себя и получила проблемы со здоровьем. Откровения Мария записала на видео, на котором не сдерживала слез.

- Я устала чувствовать себя как на пороховой бочке, бегать по психологам, психотерапевтам, реабилитационным центрам. Я сейчас вешу около 38 килограммов. Я устала пить антидепрессанты, которые мне выписали в этом году. Я развожусь! – публично заявляла тогда Мария Гуськова на странице в социальных сетях.

Актриса также намекала на измены бывшего мужа. По ее словам, супруг тайно встречался с молодой любовницей. Кроме того, экс-супруга Логинова обвиняла его и в рукоприкладстве.

- Я была такой же глупой, наивной и маленькой в свои 21-22 года, как и эта девушка, с которой мой муж за моей спиной уже 1,5 месяца ведет отношения. Я молчу про рукоприкладство. И все остальное, через что прошли женщины, в том числе и я, - откровенничала с подписчиками Мария Гуськова.

Отдельно в своих роликах Гуськова отметила, что боялась за родственников из-за угроз мужа. По ее словам, актер грозился испортить ей репутацию, а также намекал, что знает, где живут родные девушки.

Сам Виктор Логинов никак не комментировал скандал. Лишь однажды заявил журналистам RTVI, что его жена психически нездоровый человек. В апреле этого года Виктор Логинов посетил премьеру фильма «Петрушка», но без Марии Гуськовой. Однако он намекнул, что с женой ему удалось помириться. А уже через месяц, судя по свидетельству о расторжении брака, пара развелась.

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