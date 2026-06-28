Пять человек пострадали: возле ЕКАД Hyundai врезался в Ладу, в которой ехала семья

Всем пострадавшим в аварии оказывается медицинская помощь Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На улице Нескучная в Чкаловском районе Екатеринбурга в воскресенье, 28 июня, произошло серьезное ДТП. Все случилось у дома №3. Там столкнулись Hyundai и Lada.

- По предварительно установленным данным, водитель автомашины Хендай, при проезде регулируемого перекрестка в нарушение правил на запрещающий сигал светофора, допустил столкновение с автомобилем Лада, в которой ехала семья с детьми, - сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.

Удар пришелся отечественной легковушке в левый бок, из-за чего его сильно вмяло внутрь салона машины. Всего пострадали пять человек, включая двух детей.

- Вследствие столкновения травмы получили оба водителя, а также пассажиры Лады, - сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области. - Медики оказывают всем необходимую помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.