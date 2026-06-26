Дочь погибла на глазах отца: на трассе Екатеринбург – Тюмень легковушка влетела в грузовик

Страшное ДТП унесло жизнь восьмилетней девочки. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На 78-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень вблизи Богдановича произошла смертельная авария. Водитель Kia Rio столкнулся с грузовиком. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

- Предварительно установлено, что за рулем Kia Rio был 35-летний житель Тюмени. Он возвращался в Тюмень с озера Увильды, где отдыхал с семьей. По неизвестной причине мужчина выехал на полосу встречного движения. Там столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Им управлял 48-летний житель Липецкой области, - сказано в сообщении.

На трассе Екатеринбург - Тюмень произошла смертельная авария Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

Уточняется, что водитель фуры не пострадал в аварии.

Легковушка влетела в фуру. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

- Находившаяся в зоне удара восьмилетняя девочка – пассажир Kia Rio от травм скончалась на месте аварии. Водитель легкового авто, являющийся отцом погибшей, госпитализирован. Мать девочки в момент аварии находилась в другом автомобиле, который ехал сзади. Женщина в шоковом состоянии, - пояснили в ведомстве.

Обстоятельства смертельной аварии и условия перевозки ребенка будут установлены. Участок, на котором произошло ДТП, временно перекрыли автоинспекторы. По факту ДТП проводится проверка.