Нюся не дышала: на Урале пожарные спасли кошку из полыхающего дома

У кошки Нюси была остановка дыхания. Фото: ГУ МЧС Свердловской области

В селе Бородулино в садовом товариществе «Надежда» вспыхнул двухэтажный кирпичный дом. На место приехали сотрудники 113-й пожарно-спасательной части. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

В доме вспыхнул второй этаж. Фото: ГУ МЧС Свердловской области

Пожарные прибыли на место, когда горела крыша и второй этаж дома. Огонь охватил не менее 200 квадратных метров. Сотрудники МЧС бросились тушить здание, а также пробрались внутрь. В густом дыму и пламени они нашли испуганную кошку.

- Нюся была в критическом состоянии - от вдыхания продуктов горения она прекратила дышать. Не раздумывая, пожарные вынесли домашнего питомца на свежий воздух и немедленно начали реанимировать. С помощью маски дыхательного аппарата спасатели буквально вернули кошку с того света. Нюся сделала первые вдохи и открыла глаза, - сказано в сообщении.

Пожарные пробрались в горящий дом и вытащили кошку. Фото: ГУ МЧС Свердловской области

Сейчас домашнему питомцу ничего не угрожает. Пожарные передали пострадавшую Нюсю другу семьи. Профессионалы не допустили распространения пламени в доме и смогли оперативно потушить огонь.