Что нас ждет в Стране души: впервые за 30 лет уральцы смогут летать в Абхазию прямыми рейсами

Фото: пресс-служба аэропорта Сухум

Утром здесь пахнет морем и эвкалиптами. Над набережными шумят пальмы, а за их кронами поднимаются горы, на вершинах которых даже летом сохраняется снег. На местных рынках продают сладкие мандарины, связки домашней чурчхелы и сыр, приготовленный по старинным рецептам. Это все про Абхазию.

Страна души, как ласково ее называют гости, по-прежнему остается одним из самых узнаваемых курортов на постсоветском пространстве. Для туристов здесь нет языкового барьера и проблем с визами.

Фото: пресс-служба аэропорта Сухум

ВПЕРВЫЕ ЗА 30 ЛЕТ

Прямого авиасообщения между Абхазией и Россией не было более 30 лет. Все это время туристы добирались до побережья Черного моря либо на поездах, либо на машинах, либо транзитом – через аэропорт Сочи.

В мае 2025 года был открыт Международный аэропорт имени Владислава Ардзинбы в Сухуме. Регулярное авиасообщение возобновил рейс из Москвы, который приземлился в Стране души впервые с 1993 года. Сейчас прямые перелеты в доступны из нескольких городов России: Уфы, Ханты-Мансийска, Нижнего Новгорода, Саратова, Минеральных вод.

А с 1 июля этот список пополнит и столица Урала. Полеты запланированы дважды в неделю – по средам и воскресеньям (туда и обратно). Полет занимает 3 часа 40 минут. Рейсы будут выполнять самолеты «Уральских авиалиний». По словам Кирилла Скуратова – директора авиакомпании, открытие прямых перелетов предоставляет пассажирам широкие возможности для путешествий.

Фото: пресс-служба аэропорта Сухум

Стоит отметить, что маршрутная сеть Кольцово на сегодняшний день насчитывает более 80 направлений. Для туристов, кто выбирает отдых у моря, уже есть около полутора десятков курортных маршрутов.

– Теперь к таким маршрутам присоединится и Абхазия, что для нас является очень важной вехой. Прямое авиасообщение сделает поездки в эту страну более доступными для многих наших пассажиров, – говорит исполнительный директор Кольцово Александр Пастухов.

Пассажиры будут приземляться в одном из древнейших городов Кавказа. История Сухума насчитывает около двух с половиной тысяч лет. За это время город видел смену эпох и государств. Здесь древние памятники соседствуют с тенистыми аллеями, уютными кафе, знаменитой набережной и ботаническим садом, который считается одним из старейших на Кавказе.

ГОРЫ, ПАЛЬМЫ И БИРЮЗОВАЯ РИЦА

Екатеринбурженка и читательница «КП» Полина впервые побывала в Абхазии 5 лет назад. С тех пор возвращается туда каждый год. Говорит, главное богатство республики – гостеприимство местных жителей. Они никогда не откажут в помощи.

– Одним из самых ярких впечатлений для меня стало озеро Рица. Когда впервые видишь его бирюзовую гладь, горы и густые леса, кажется, будто оказался внутри открытки. Незабываемыми остаются и поездки по горным дорогам на джипах. За один день можно увидеть десятки невероятных мест: водопады, смотровые площадки, ущелья и горные реки, – рассказывает девушка. – В Абхазии удивительная природа и самобытная культура. Здесь невероятное количество зелени: пальмы, кипарисы, магнолии, цветущие деревья. Для жителя Урала такая картина кажется почти экзотической.

Фото: пресс-служба аэропорта Сухум

Туристка отмечает, что отдельного внимания заслуживает национальная кухня. Абхазию невозможно представить без мамалыги, домашних сыров, ароматного копченого мяса и знаменитых хачапури. По мнению Полины, стоит попробовать ачму, свежие овощи, приготовленную по домашним рецептам аджику и, конечно, местные вина.

– Несколько раз я добиралась до Абхазии через Сочи. Такой маршрут вполне удобен, особенно если хочется совместить отдых в Абхазии с путешествием по российскому югу. Но появление прямых рейсов из Екатеринбурга – действительно отличная новость. Теперь дорога станет гораздо проще и быстрее. Не придется тратить время на дополнительные переезды, пересадки и ожидание, – говорит путешественница.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И БИЗНЕСА

Стоит отметить, что в нынешних реалиях прямые рейсы – это не только комфорт, но и уверенность в том, что поездка состоится. С этим согласны и эксперты в сфере туризма.

По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, сегодня аэропорты Краснодарского края вынуждены работать в условиях ограничений, связанных с обеспечением безопасности полетов. Так, в отдельных случаях небо над аэропортом Сочи закрывалось почти на полные сутки, что серьезно сказывалось на расписании авиакомпаний и приводило к тому, что туристы буквально жили в авиагавани.

– Абхазия – это новый и очень нужный сейчас коридор на юг для туристского потока. Не секрет, что аэропорты Краснодарского края сегодня вынуждены работать в условиях ограничений. И Сухум является ближайшим на побережье аэропортом, который не испытывает этих трудностей, – сказал он.

Запуск прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Сухумом открывает перед уральскими туристами совершенно новые возможности и станет заметным событием для всей туристической отрасли региона.

– Курорты Абхазии хорошо знакомы жителям Урала. Многие годы сюда ехали через российский юг, и этот поток всегда оставался стабильным. Сегодня мы уже видим успешный опыт других регионов. Уральский рынок путешествий очень емкий, поэтому нет сомнений, что и здесь новый маршрут будет пользоваться высоким спросом, – считает Михаил Мальцев.

Кстати, переговоры о запуске прямых рейсов между Екатеринбургом и Сухумом начались еще в 2024 году. Свердловскую область и Абхазию связывают многолетние партнерские отношения. Сотрудничество длится с 2010 года в самых разных сферах – от энергетики и сельского хозяйства до науки и ботаники.