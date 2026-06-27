«Это восхождение - как молитва»: священник покорил Эльбрус, чтобы ускорить реконструкцию храма

Максим Крылов поднялся на Эльбрус и растянул флаг с изображением храма. Фото: соцсети

На высоте 5621 метра, где воздух превращается в разреженную смесь, а ледяные трещины скрыты под тонким слоем снега, настоятель храма во имя Воздвижения Креста Господня из уральского городка Нижние Серги развернул флаг с изображением святыни.

Иерей Максим Крылов пошел на этот риск не ради рекорда. Его восхождение на восточную вершину Эльбруса стало символическим актом: «всем миром» сказано на флаге, именно так, по словам священника, уже 15 лет возрождается его храм.

«ДЕТСТВО В ОКРУЖЕНИИ ВЕРШИН»

Максима Крылова всегда тянуло в горы. Детство прошло в городе Миасс в Челябинской области, окруженном уральскими вершинами. Родственники и друзья семьи привили ребенку любовь к походам.

- Горы – это хорошее настроение. Когда ты идешь, тело наполняется энергией и силой. Заряжаешься бодростью, появляется легкость. В обычной жизни устаешь, начинаешь унывать, одолевает тоска. Горы забирают весь негатив, и, несмотря на усталость, получаешь больше, чем отдаешь, - объясняет «КП-Екатеринбург» отец Максим.

В прошлом году он участвовал в восхождении на пик Святой Екатерины в Кыргызстане и был на перевале Дятлова. Ранее выезжал в зону СВО. Супруга Наталья с детьми, хоть и переживали, но отпустили иерея на Эльбрус.

Максим Крылов и ранее преодолевал высокие вершины. Фото: соцсети

- Конечно, дети волновались. Говорили: «Папа, береги себя!». Когда я поехал, мы обнялись, и я попросил ребят молиться, чтобы я поднялся и вернулся живым и здоровым. Наталья рассказывала, что младший сын, которому всего 6 лет, каждый день перед сном напоминал: «надо помолиться, чтобы папе помогли подняться».

14 ЧАСОВ ПУТИ

Сомнений перед путешествием у Максима не было. Подготовка заняла три месяца. Иерей много тренировался с наставниками, чтобы сил хватило не только на подъем, но и на рюкзак весом в 20 кг, был и психологический настрой.

- Прихожане в основном поддерживали, ведь восхождение было посвящено возрождению Крестовоздвиженского храма. Но были и те, кто относился с опасением, или даже как к баловству, - рассказывает священник.

Виды, которые отркывались Максиму Крылову. Фото: соцсети

Поездка состоялась в дни отпуска, поэтому богослужебная жизнь не пострадала. 6 июня Максим добрался до Пятигорска. Подниматься предстояло с севера на восточную вершину высотой в 5621 метр.

- С южной стороны восхождение легче. Там ратраки, канатная дорога, это обжитый маршрут. Северный подъем дикий, без инфраструктуры, пешком. Мне хотелось именно так, подняться именно ногами. Когда мы поднимались, увидели две вершины: западную и восточную. Мы поднялись на восточную, она чуть ниже.

Восхождение заняло несколько часов. Фото: соцсети

Группа выдвинулась 7 июня, через несколько дней достигла штурмового лагеря. Само восхождение и спуск заняли около 14 часов. Вышли ночью, чтобы успеть спуститься до темноты. Первые часы двигались с фонариками, а на рассвете Эльбрус открылся во всей красе.

До финиша дошли не все участники, у некоторых развилась горная болезнь с сильным головокружением. Максиму тоже было тяжело: арендованное снаряжение натерло ноги, а погода постоянно менялась.

- С самого начала инструкторы предупредили, что добраться до вершины, скорее всего, не получится из-за плохой погоды и скользкого склона. Я сказал, что приехал, чтобы поднять флаг с изображением храма на вершину. Для нас это очень много значит. Может, люди прониклись моим настроем, и все получилось. Погода изменилась, и прошел снег.

На вершине времени почти не было. Ветер был страшной силы, флаг буквально вырывало из рук. Максиму пришлось за несколько минут сделать фото с растянутым флагом, после чего группа начала спускаться к тем, кто вынужден был остановиться, не добравшись до вершины.

- Мы поблагодарили Бога за то, что все получилось. Но осмысление пришло позже. Я не сразу понял, что произошло. Были внутренние противоречия, ожидание и неведение. Влияли огромные нагрузки, жизнь в палатках по трое с незнакомыми людьми. Вернувшись, я осознал, что для человека, редко занимающегося таким делом, это было сложно, но посильно.

«ВСЕМ МИРОМ И БЕЗ РЫВКОВ»

Опасное приключение было затеяно ради привлечения внимания к Крестовоздвиженскому храму, который восстанавливается уже 15 лет.

- Я поднял флаг с изображением храма, чтобы привлечь внимание людей, дать внутренний заряд, импульс для нового этапа развития прихода. Это восхождение стало молитвой, обращением от всего прихода. Когда я поднимался, я молился Богу. Этим действием мы обратились ко всему миру, напомнили, что в Свердловской области есть маленький городок и храм, который восстанавливается, - объяснил Максим.

На данный момент архитектурная целостность храма восстановлена. Построены купол и колокольня, помещения объединены в молитвенное пространство, работает музей.

Храм архитектрурно уже восстановлен, но работы еще много. Фото: канал в МАХ "Крестовоздвиженский храм"

Теперь главной целью стало благоустройство территории. Сейчас храм огорожен бетонным забором, но в планах убрать его и создать семейный парк со скамейками, беседками и цветами. В общем, цель сделать храм полноценной частью городского пространства. Священник уверен, что работу бросать нельзя, иначе созданное разрушится.

- Я понял, что, как и в горах, мы медленно преодолеваем путь, так и в жизни не нужно торопиться. Без рывков идти вперед, так мы избегаем падений и травм. Я вернулся с благодарностью: слава Богу, что за 15 лет храм восстановился так, как есть сейчас. Торопиться не будем, будем постепенно с Божьей помощью идти дальше, - заключил Максим Крылов.

Он не исключает, что в ближайшие годы продолжит преодолевать горные склоны, но уже вместе с детьми.

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