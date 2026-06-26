Повалил 200 га леса: исследователи нашли следы второго торнадо в районе Кушвы

Смерч, повредивший 124 дома в Кушве, прошел около 29 километров Фото: читатель «КП»

В Кушве продолжаются восстановительные работы после смерча, прошедшего по городу вечером 22 июня. Он повредил 124 дома и разрушил 32. При этом, как выяснилось, смерчей в тот день в районе Кушвы на самом деле было два. Просто второй не попал в поле зрения камер очевидцев. Однако он оставил за собой поваленный лес.

Об этом в эфире программы «Итоги недели с Евгением Ениным» на радио «Комсомольская правда» (92,3FM) рассказал автор тг-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин.

- Буквально в четверг вечером появились спутниковые снимки треков смерча – ветровалов, поваленных деревьев, просек, образующихся за ним, - говорит Алексей Пулин. – Первый смерч сформировался около Малой Лаи. Он пошел на север мимо горно-обогатительного комбината. Там его трек прерывается. А тот смерч, который прошел через Кушву, сформировался непосредственно над Кушвинским прудом. Он прошел через город, двигаясь с юга на север. То есть тот смерч, который видели в районе села Малая Лая и тот, который прошел через Кушву, это два разных смерча.

Смерч полностью разрушил в Кушве 32 дома Фото: читатель «КП»

Спутниковые снимки, по которым можно отследить ветровалы, оставленные смерчем, были опубликованы исследователями в тг-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Его авторы отметили, что первый смерч прошел около 16,5 километров, повалив 200 гектаров леса. Второй прошел около 29 километров, повалив 510 гектаров леса.

Исследователи отмечают, что характеристики у обоих смерчей рекордные. В прошлый раз похожее в Свердловской области происходило лишь 23 июня 2007 года под Ивделем в районе поселка Бурмантово и 3 июня 2017 года в районе поселка Висим в Горноуральском муниципальном округе. При этом те торнадо, что сформировались тогда, все же были слабее, чем те, что образовались в районе Кушвы 22 июня.

Там, где прошел смерч 22 июня в районе Кушвы, остались ободранные деревья Фото: читатель «КП»

– Смерч, прошедший через Кушву был достаточно сильным – 3 или 4 категории. Всего категорий шесть – от 0 до 5, – объясняет Алексей Пулин. – Скорость ветра в воронке превышала 250 километров в час.

При этом, как отметил Алексей Пулин, смерч для Свердловской области это не что-то новое. Каждый год на Среднем Урале фиксируется около восьми таких явлений. Но, как правило, они проходят в тайге, где их никто не видит.

Красным и черным обозначены места, где прошли два смерча, порушив лес Фото: тг-канал «Опасные природные явления Пермского края»

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