Жители ЖБИ вздохнут с облегчением: с понедельника на Малышевском мосту полностью откроют движение

К новой рабочей неделе движение по Малышевскому мосту планируют полностью открыть Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 26 июня, глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал ход ремонта моста на улице Малышева. Работы начались 1 апреля. Из-за этого жители ЖБИ столкнулись с пробками. В ходе визита главы города на площадку выяснилось, что уже в ночь с воскресенья на понедельник движение на мосту будет полностью открыто.

- Конечно, с облегчением вздохнут жители ЖБИ. Но это (ремонт) необходимость при таком состоянии деформационных швов и покрытия, - отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 26 июня проинспектировал ход ремонта на Малышевском мосту Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ремонт предполагал две фазы - укладку двух слоев асфальта и монтаж деформационных швов. В мэрии отмечали, что ремонт был плановым и необходимым, так как ежедневно по мосту проезжает до 40 тысяч автомобилей - в связи с развитием микрорайона ЖБИ поток автомобилей увеличился, что сказалось на состоянии полотна и деформационных швов. Также глава города рассказал о том, когда в Екатеринбурге завершатся работы на развязке у «Калины».

Ремонтные работы на Малышевском мосту начались 1 апреля 2026 года Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Работы идут по графику. Мы планируем завершить их к концу этого года полностью, несмотря на все сложности с подрядной организацией, – сказал Алексей Орлов. – Все работы ведутся c привлечением субподрядных организаций. Все работы в графике. Объект полностью обеспечен финансированием. Надеемся, что примерно в октябре полностью запустим движение.

По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова движение на Калиновском мосту могут полностью открыть в октябре Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

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