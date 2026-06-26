Жители ЖБИ вздохнут с облегчением: с понедельника на Малышевском мосту полностью откроют движение

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В пятницу, 26 июня, глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал ход ремонта моста на улице Малышева. Работы начались 1 апреля. Из-за этого жители ЖБИ столкнулись с пробками. В ходе визита главы города на площадку выяснилось, что уже в ночь с воскресенья на понедельник движение на мосту будет полностью открыто.
- Конечно, с облегчением вздохнут жители ЖБИ. Но это (ремонт) необходимость при таком состоянии деформационных швов и покрытия, - отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Ремонт предполагал две фазы - укладку двух слоев асфальта и монтаж деформационных швов. В мэрии отмечали, что ремонт был плановым и необходимым, так как ежедневно по мосту проезжает до 40 тысяч автомобилей - в связи с развитием микрорайона ЖБИ поток автомобилей увеличился, что сказалось на состоянии полотна и деформационных швов. Также глава города рассказал о том, когда в Екатеринбурге завершатся работы на развязке у «Калины».
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
- Работы идут по графику. Мы планируем завершить их к концу этого года полностью, несмотря на все сложности с подрядной организацией, – сказал Алексей Орлов. – Все работы ведутся c привлечением субподрядных организаций. Все работы в графике. Объект полностью обеспечен финансированием. Надеемся, что примерно в октябре полностью запустим движение.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Малышевский мост в Екатеринбурге отремонтируют раньше срока
Ремонт моста проводят в два этапа (Подробнее)