Автомобильный бренд Voyah признан лидером продаж в премиум сегменте

Фото: Николай Ковалевский

Премиальный бренд гибридов и электромобилей Voyah признан ведущим игроком российского рынка в премиум сегменте. Об этом говорят данные Информационно-аналитической системы «РАДАР» аналитического агентства Автостат по итогам продаж за май 2026 года среди всех автомобильных марок как официально представленных в России, так и ввозимых по параллельному импорту. Только за май было продано 1 628* экземпляров новых автомобилей Voyah . Бренд также занял первое место с рыночной долей 21,2% (19,3% – в апреле 2026 года) среди ТОП-20 премиальных марок*.

Фото: Николай Ковалевский

Бестселлер бренда - модель VOYAH ФРИ / FREE. Автомобиль гармонично сочетает в себе изысканный дизайн, спортивный акцент, отменные динамические характеристики, инновационные технологии и комфорт. По данным информационно-аналитической системы «Радар» ООО «Автостат» с начала текущего года было продано 5102* автомобиля VOYAH ФРИ / FREE, из них в мае - 1 274* экземпляра. Модель прочно обосновалась в высшей автомобильной «лиге» страны.

Обновленная гибридная версия модели VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+ еще более харизматичный, мощный и премиальный автомобиль. Благодаря увеличенной мощности заднего электродвигателя, совокупная отдача выросла на 20 л.с. Суммарный запас хода составляет до 1020 км, а разгон с 0 до 100 км/ч занимает 4,8 секунды.

Автомобили Voyah представлены в салоне официального дилера Voyah Автодилер. Приобрести гибридный кроссовер VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+ можно по программе льготного автокредитования и лизинга. При покупке по программе трейд-ин клиенты получают дополнительную выгоду до 325 000 рублей**.

Фото: Николай Ковалевский

На все модели Voyah от официального дилера Автодилер предоставляется гарантия 5 лет (или 100 000 километров). Владельцы становятся участниками программы «Voyah – помощь на дороге». Также клиенты могут воспользоваться услугами официального сервиса Voyah, в котором представлен весь спектр услуг: от диагностики до поиска дополнительного оборудования и запасных деталей.

VOYAH АВТОЛИДЕР

ул. Шефская, 2Г-2

тел. +7 (343) 270-05-45

voyah-al.ru

* По данным о продажах новых автомобилей за январь-май 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».

** Подробные условия приобретения уточняйте в отделе продаж. Предложение действительно на момент публикации. Кредит по программе «Voyah Direct + ГП»: валюта кредита – рубли РФ; срок кредита – 12-96 мес.; сумма кредита - от 100 000 до 10 000 000 руб. Диапазон ПСК в % годовых составляет от 0,005% до 21,37%. % ставка от 0,100% до 20,8000%, на диапазонах первоначального взноса от 15,000% до 99,000% от стоимости автомобиля, при сроке кредита от 12 до 96 мес. и определяется индивидуально. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО Альфа-Банк. Ген.лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015. Предложение ограничено и не является публичной офертой. Дополнительная выгода до до 325 000 рублей при приобретении автомобиля по программе Trade-in — приобретение нового автомобиля в зачет стоимости автомобиля клиента. Срок действия предложения: до 30.06.2026 г. Полная стоимость автомобиля без учета скидок - 6 740 000 руб.Предложение действует на автомобили VOYAH ФРИ / FREE SPORT EDITION + 2026 год года выпуска.

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