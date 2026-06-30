Не могла ходить и есть: врачи удалили у 20-летней девушки кисту размером с арбуз

Киста была больше селезенки в десятки раз. Фото: Минздрав Свердловской области

Врачи удалили у 20-летней екатеринбурженки кисту, которая выросла до размеров небольшого арбуза. Марина Сидирова жила с патологией несколько лет. Изначально врачи прогнозировали, что новообразование рассосется. Но в итоге девушка попала на операционный стол, когда объем кисты составил 1,8 литров.

- Образования селезенки гигантского размера встречаются редко, потому что уже на ранних этапах беспокоят пациента и легко диагностируются, - рассказали в Минздраве Свердловской области. - Здесь же мы столкнулись с ситуацией, когда о небольшой патологии знали несколько лет и ждали рассасывания полости.

Киста сдавливала органы пищеварения Марины: девушка испытывала боль, не могла ходить и есть. Как оказалось, новообразование превышало размеры селезенки в десятки раз.

- Пока киста была небольших размеров, меня уверяли, что хирургически удалять ее рискованно, потому что можно лишиться самой селезенки, - рассказала Марина. - Конечно, я не хотела оставаться без этого органа, ведь это накладывало бы на меня большие ограничения.

Марина решилась на операцию. Кисту удалили малотравматичным способом: в теле пациентки сделали четыре прокола, через которые новообразование аккуратно вскрыли, убрали его стенки и выкачали жидкость. Врачам удалось сохранить селезенку девушки. На данный момент Марину уже выписали из больницы.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru