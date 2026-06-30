Помогал Брежневу, обслуживал самолеты по ленд-лизу: умер почетный житель Бисерти Сергей Мальцев

Сергею Арефьевичу Мальцеву было 103 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 29 июня, стало известно о смерти одного из старейших жителей Бисерти Сергея Арефьевича Мальцева. Об этом в соцсетях сообщила глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева.

- До своего 104-летия Сергей Арефьевич не дожил совсем немного, - написала Валентина Суровцева. – Он до самого конца оставался для нас примером невероятной бодрости духа, мудрости и какой-то удивительной, светлой энергии. Огромным удовольствием было говорить с ним о жизни, о будущем нашей Бисерти, которой он гордился всей душой.

Сергей Арефьевич возможно был последним, кто лично знал Леонида Брежнева в тот период его жизни, когда он работал землемером в Бисерти (на Урал будущий генсек ЦК КПСС приехал в 1928 году в 22-летнем возрасте, - Прим. Ред.). Об этом он рассказывал «КП-Екатеринбург» в 2016 году.

В годы Великой Отечественной войны Сергей Арефьевич служил на Дальнем Востоке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Деревню надо было сделать колхозом, а специалистов-землеустроителей в Бисерти тогда еще не было, - объяснял «КП-Екатеринбург» Сергей Мальцев. - Поэтому-то к нам и направили Леонида Ильича во главе группы землемеров. Он окончил Курский землемерно-мелиоративный техникум и хорошо в этом разбирался.

Брежнева с женой поселили в доме на улице Ленина на берегу пруда. Они жили на втором этаже. Сергей Мальцев с родителями на первом.

- Я в первом классе учился, когда они заехали, - вспоминал Сергей Мальцев. – Мой отец Арефий Николаевич заведовал районным земельным отделом и был непосредственным начальником у Брежнева. По два, по три дня Брежнев с моим отцом работал в поле, землю под колхозы измерял, а я пока их не было, ухаживал за собаками Леонида Ильича. Он очень любил охотиться и держал двух гончих. В мои обязанности входило кормить их каждый день.

Долгие годы Сергей Мальцев учил детей Бисерти живописи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В годы Великой Отечественной войны Сергей Арефьевич служил на Дальнем Востоке. Он окончил авиационно-техническое училище и занимался обслуживанием боевых самолетов, участвуя в обеспечении поставок по ленд-лизу.

- Орден Отечественной войны, медали за победу над Германией и Японией – это лишь малая часть признания его подвига, - сказала глава Бисерти Валентина Суровцева. – Вернувшись после демобилизации домой, поработав на заводе, он нашел свое истинное призвание в педагогике, литературе и живописи. Долгие годы он учил бисертских детей рисованию, открывал им красоту уральской природы, писал книги, работал в Совете ветеранов, отдавая людям все силы и глубину своей огромной души.