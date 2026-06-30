Выборы-2026

АО «ИД «Комсомольская правда» уведомляет о готовности предоставить на платной основе размещение в сетевом издании Комсомольская правда https://www.kp.ru/ Свидетельство (Эл. № ФС 77-80505 от 15.03.2021г.) размещение на региональном сегменте сайта www.ural.kp.ru для целей предвыборной агитации, размещения агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и совмещенных с ними выборах, назначенных на 20 сентября 2026 года.

Сведения о размере и условия предоставления в сетевом издании «Комсомольская правда» для размещения предвыборных агитационных материалов по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде рации 20 сентября 2026 года.

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По вопросам размещения агитационных материалов обращаться:

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Электронный адрес: vladelena.krasnoperova@phkp.ru