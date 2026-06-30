«Синара-Девелопмент» завершила строительство первого квартала в районе Новокольцовский

Фото: «Синара-Девелопмент»

Компания «Синара-Девелопмент» завершила строительство первого жилого квартала в районе Новокольцовский на юго-востоке Екатеринбурга. Заключительным этапом стало получение разрешения на ввод в эксплуатацию шестого дома, расположенного по улице Зои Пушкаревой, 6.

Фото: «Синара-Девелопмент»

Это шестисекционное многоквартирное здание общей площадью 50,8 тысячи квадратных метров, наружные стены выполнены из железобетона и газобетона. В жилом комплексе предусмотрено 752 квартиры: 210 студий, 235 однокомнатных, 233 двухкомнатных и 74 трехкомнатные. Помимо жилья, в доме разместилось 177 помещений коммерческого назначения.

Фото: «Синара-Девелопмент»

Квартиры передаются новоселам с чистовой отделкой в нейтральных тонах – это позволяет жителям заселиться сразу после получения ключей. В отделке использованы качественные материалы: ламинат 32-го класса, обои под покраску, керамическая плитка в санузлах, надежная сантехника. Продуманная эргономика включает крупноформатные окна и панорамные лоджии, выделенные ниши и гардеробные; расположение розеток спланировано с учетом оптимальной расстановки мебели.

Фото: «Синара-Девелопмент»

«Завершение первого жилого квартала – важный этап в развитии Новокольцовского. В районе построены ЖК общей площадью более 130 тысяч кв. м для 4 300 жителей, ведется возведение второго квартала. В Новокольцовском мы стараемся создать полноценную городскую среду, где все продумано для комфорта жителей: от функционального зонирования квартир до инфраструктуры в шаговой доступности. Уверен, что этот район станет новым стандартом жизни в мегаполисе», – подчеркнул генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Первый жилой квартал Новокольцовского объединил шесть жилых комплексов с разновысотными секциями – от 9 до 18 этажей: такой архитектурный прием позволяет обеспечить хорошее естественное освещение во дворах и квартирах. В центре квартала ведется строительство детского сада, его планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Вокруг жилых комплексов обустроена полноценная инженерная и транспортная инфраструктура, уже благоустроены и продолжают появляться новые парковочные места. Также внедрена система навигации с помощью информационных стел и указателей, которая позволяет жителям и гостям района быстро ориентироваться в пространстве. На дворовых территориях установлены 11 больших и малых транзитных стел, 42 указателя и таблички, а на общественных улицах смонтированы 5 крупноформатных стел с информацией об известных деятелях науки и образования региона.

Фото: «Синара-Девелопмент»

Концепция квартала ориентирована на создание сбалансированной городской среды для комфортной жизни. Приватные дворы с ландшафтным дизайном формируют уютные пространства, близкие по атмосфере к небольшим паркам для отдыха и прогулок. Плейхаб направлен на активный досуг и занятия спортом, приветственная площадь подойдет для районных праздников и мероприятий, а городская гостиная станет точкой притяжения для встреч и общения.

На первых этажах жилых комплексов предусмотрены коммерческие помещения – сегодня здесь уже активно открываются магазины, салоны красоты, кафе и другие сервисы повседневного спроса. Помимо этого, для удобства жителей спроектированы специальные зоны хранения – для колясок, велосипедов, самокатов, а также индивидуальные кладовые и комнаты гигиены. Безопасность территории поддерживается за счет круглосуточного видеонаблюдения и системы контроля доступа.

Фото: «Синара-Девелопмент»

Новокольцовский – комплексный район на юго-востоке Екатеринбурга, который развивается как многопрофильное пространство, объединяющее жилой, образовательный, деловой и спортивный сектора. Всего к 2035 году на площади 82,6 га здесь планируется возвести 1,2 миллиона квадратных метров жилья, численность населения составит 50 тысяч человек. Уже сейчас тут успешно функционируют знаковые объекты: международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» с конгресс-холлом, кампус Уральского федерального университета, а также Дворец водных видов спорта – самый современный плавательный комплекс на Урале, доступный всем жителям города.

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