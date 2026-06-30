Кинотеатр под открытым небом и беговые дорожки: как меняется Уктусская набережная

Фото: «Гринвич недвижимость»

В Екатеринбурге продолжается преображение Уктусской набережной. Раньше этот участок берега Исети не был похож на место, куда хочется приходить всей семьей ради встречи заката. Несколько лет назад здесь были заросли кустарника, заболоченная почва и мусор. Заброшенную территорию многие жители предпочитали обходить стороной.

Сегодня картина постепенно меняется: шаг за шагом это место превращается в общественное пространство с прогулочными дорожками, зонами отдыха, удобным выходом к воде и местами, где можно провести время с комфортом.

Фото: «Гринвич недвижимость»

ОТ ЗАБРОШЕННОГО БЕРЕГА – К СОВРЕМЕННОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Масштабная реконструкция рассчитана на несколько лет и проходит в три этапа. После завершения всех работ, в 2028 году, в Чкаловском районе Екатеринбурга появится новый парк. Первый этап благоустройства завершился в 2020 году. Он проходил на территории в районе улицы Щербакова. На участке береговой линии протяженностью около 600 метров появились современный фонтан, амфитеатр, пирс со смотровой площадкой, велодорожки, парковки и спортивные площадки.

Сейчас сюда приходят гулять с детьми, заниматься спортом, кататься на велосипедах и просто отдыхать после рабочего дня. Согласно плану развития территории, здесь также должна появиться полноценная вело-пешеходная зона, которая сделает прогулки еще удобнее.

Фото: «Гринвич недвижимость»

Второй этап начался в прошлом году и должен завершиться к концу 2026 года. На этот раз строители приводят в порядок территорию возле жилого комплекса «Ривер Парк», где создают парковую и пляжную зоны. Согласно проекту, здесь благоустроят 21 тысячу квадратных метров, а вдоль Исети появится еще около 150 метров новой набережной.

За это время подрядчик убрал со дна Исети отложения ила, выполнил работы по очистке воды и обеспечению судоходности. По словам девелопера, проект разработан с учетом гидрологических особенностей территории, что гарантирует защиту от паводков.

- Для укрепления берегов и создания основания было завезено и отсыпано около 180 тысяч кубических метров скального грунта - это порядка 300 тысяч тонн. Одновременно с территории вывезено более 10 тысяч тонн разнообразного мусора, который десятилетиями накапливался на заброшенном берегу, - рассказали в пресс-службе холдинга «Малышева 73».

Фото: «Гринвич недвижимость»

ПАРК ПЛОЩАДЬЮ 3,3 ГЕКТАРА

А в этом году начинается третий этап реконструкции. Он пройдет на территории в районе стрелкового клуба. Здесь предстоит благоустроить еще 15 тысяч квадратных метров, а протяженность нового участка набережной составит около 600 метров. Главная задача этого этапа - соединить уже построенные участки в единый прогулочный маршрут. Благодаря этому в Чкаловском районе появится парк площадью 3,3 гектара, где можно будет гулять вдоль воды, заниматься спортом, отдыхать на свежем воздухе и проводить семейные выходные. Завершить все работы планируют к 2028 году.

По данным девелепора, на первый этап реконструкции вложили 250 миллионов рублей. На второй - 120 миллионов рублей, на третий - 380 миллионов.

- Сейчас на реализацию второй и третьей очередей освоено 100 миллионов рублей. Общий бюджет всех трех этапов превышает 750 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе холдинга.

Фото: «Гринвич недвижимость»

Сейчас на Уктусской набережной есть удобные прогулочные маршруты, места для отдыха, спортивных занятий и встреч с друзьями. Кстати, 20 июня здесь начался фестиваль «Лето в Сезонах». Каждые выходные на набережной проходят различные мероприятия. Также ежедневно в уличном кинотеатре показывают фильмы.