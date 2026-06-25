В Екатеринбурге силовики нагрянули на овощебазу

Масштабный рейд позволил выявить нелегальных мигрантов. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Екатеринбурге 25 июня силовики приехали на овощебазу №4. Здесь устроили масштабный рейд, чтобы найти работников-нелегалов. Об этом сообщает глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Работали оперативники ФСБ и МВД региона. Силовую поддержку оказали бойцы ОМОН Росгвардии. Перед массовыми проверками были перекрыты входы и выходы овощебазы. Были тщательно проверены 397 иностранцев.

- Среди них шестнадцать человек оказались с нарушением режима пребывания. Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы страны. Им запретят въезд в Россию на протяжении ближайших пяти лет. Глава свердловского гарнизона генерал Мешков поставил задачу регулярно проводить подобные рейды в столице Среднего Урала и области, - говорит Валерий Горелых.

Также он добавил, что с начала 2026 года правоохранители отправили на историческую родину 2184 нелегала. К административной ответственности привлекли 5971 человек. Кроме того, 618 работодателей наказали за незаконное использование труда мигрантов.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru