В Екатеринбурге силовики нагрянули на овощебазу

В Екатеринбурге 25 июня силовики приехали на овощебазу №4. Здесь устроили масштабный рейд, чтобы найти работников-нелегалов. Об этом сообщает глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Работали оперативники ФСБ и МВД региона. Силовую поддержку оказали бойцы ОМОН Росгвардии. Перед массовыми проверками были перекрыты входы и выходы овощебазы. Были тщательно проверены 397 иностранцев.
- Среди них шестнадцать человек оказались с нарушением режима пребывания. Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы страны. Им запретят въезд в Россию на протяжении ближайших пяти лет. Глава свердловского гарнизона генерал Мешков поставил задачу регулярно проводить подобные рейды в столице Среднего Урала и области, - говорит Валерий Горелых.
Также он добавил, что с начала 2026 года правоохранители отправили на историческую родину 2184 нелегала. К административной ответственности привлекли 5971 человек. Кроме того, 618 работодателей наказали за незаконное использование труда мигрантов.
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