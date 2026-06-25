Фигурантам будут избирать меру пресечения. Фото: скриншот видео

На Среднем Урале силовики задержали членов преступной группировки, промышлявшей в Заречном и Белоярском. Они прикрывались общественной работой в интересах якобы патриотичного объединения. Преступники действовали, как бандиты из «девяностых». На их счету разбои, вымогательство, схемы обнала. Они были замешаны в незаконном обороте наркотиков. Кроме того, члены банды похищали уральцев. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в силовых структурах.

Лидер ОПГ, а также двое сообщников были задержаны. Следователи завели уголовные дела по части 3 статьи 126 УК РФ «Похищение человека» и части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Суд будет избирать им меру пресечения.

На Урале задержали ОПГ вымогателей Видео: СУ СКР по Свердловской области

Банда была вооружена. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Следственным отделом Заречного СУ СК России по Свердловской области троим местным жителям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное организованной группой» и части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой», - рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как полагает следствие, в 2025 году участники банды похищали граждан. Их увозили в укромные места. Затем уральцев избивали, а также вымогали у них деньги.

Выявить фигурантов и пресечь их деятельность удалось благодаря работе сотрудников СКР и оперативников регионального управления ФСБ России. В задержании участвовали бойцы СОБР Росгвардии.

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