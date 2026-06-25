Минкульт Молдавии внес Клаву Коку в черный список артистов

Выступления Клавы Коки не рекомендовано в Молдавии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Певица из Екатеринбурга Клава Кока попала в список российских артистов, выступление которых не рекомендовано Минкультуры Молдавии для выступления в стране. Помимо уральской исполнительницы, в списке оказалось еще 24 знаменитости.

Список с нежелательными звездами опубликовали 25 июня на официальном сайте Министерства культуры Молдавии.

- Документ носит рекомендательный характер и будет обновлен. Министерство культуры не запрещает организацию культурных мероприятий и не ограничивает международное сотрудничество. Целью этой меры является предотвращение ситуаций, в которых проведение концертов, фестивалей или других мероприятий может создать риски для безопасности Республики Молдова, - сказано в официальном сообщении.

Помимо Клавдии Высоковой (настоящее имя певицы- прим.ред.), в список не рекомендованных российских артистов попали рэпер Гуф, музыкант и рэпер Баста, певец и рэпер Егор Крид.

Нежелательными для республики также стали DJ Smash, Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!», а также певица Ирина Круг, композитор и певец Леонид Агутин и еще ряд артистов, включая Сергея Шнурова и его группировку «Ленинград».

Недавно Клава Кока дерзко ответила хейтерам. На днях подписичики налетели в комментарии под ее постами. Певица выложила отрывок со своего концерта и получила целую волну критики: недоброжелатели заявили, что у нее есть лишний вес и пора худеть.

Автор хита «Покинула чат» решила не терпеть и не умалчивать, а публично заявила, что она любит себя и свое тело, и не собирается подстраиваться под навязанные стандарты.

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