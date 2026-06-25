На Урале разоблачили фейки о разведчике Николае Кузнецове: злые языки утверждали, что он был двойным агентом

В Екатеринбурге представили уникальные исторические материалы. Это документы фильтрационных проверок бывших военнопленных, которые проводил СМЕРШ.

Их показали на выставке «Сквозь плен» в рамках международной научно-практической конференции «Без лжи и фальши: защита исторической памяти», которая прошла 25 июня в библиотеке имени В.Г. Белинского.

В рамках конференции состоялась выставка «Сквозь плен», посвященная противодействию нацизму Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

СУДЬБЫ ВОЕННОПЛЕННЫХ

Материалы выставки рассказывали о судьбах советских солдат и офицеров, оказавшихся в нацистских лагерях в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены личные документы, воспоминания, фотографии, немецкие учетные карточки, протоколы допросов, учетные карточки НКВД – МГБ…

Например, здесь можно прочитать показания Веселова Н.Ф. – бывшего узника концлагеря Бухенвальд. После освобождения он подробно рассказал о том, в каких условиях приходилось жить военнопленным.

Конференция и выставка прошли в библиотеке имени В.Г. Белинского Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Лагерь обнесен колючей проволокой в два раза, к проволоке подведен электрический ток сильного напряжения, - говорится в показаниях. – В лагере было восемьдесят бараков. В каждом бараке размещалось от 1670 до 2000 человек <…> В лагере режим был очень жестокий. Подъем был в 5 часов утра <…> Работали по 16 часов в сутки. <…> Они (заключенные немцы-бандиты) ходили с дубинками и открыто избивали и убивали русских заключенных. Они говорили, что у них есть приказ о том, чтобы с работы возвращались только 50%, а остальных теми или другими путями уничтожать».

Даже в таких тяжелых условиях люди находили в себе силы, чтобы бороться – они объединялись в группы сопротивления, налаживали в лагерях выпуск подпольных газет и листовок со сводками с фронтов. Их также можно было увидеть на выставке. Это карта фронта по состоянию на 25 июня 1944 года и газета «Патриот» от 7 ноября 1943 года, которая призывала бить фашистов везде и чем только можно. Оба документа распространялись среди заключенных концлагеря в городе Цербст.

Подпольная газета, распространявшаяся среди советских военнопленных Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Основными задачами групп сопротивления стали проведение антифашистской агитации и пропаганды; расширение укрепления интернациональных связей; сохранение морального духа советских пленных; усиление вредительства и саботажа на производстве и самое важное – подготовка вооруженных восстаний и побегов, - сообщается на одном из стендов, расположенных на выставке.

Как объясняют организаторы, материалы фильтрационно-проверочных дел указывают, что в большинстве случаев бывшие советские военнопленные после проверки органами СМЕРШ направлялись в действующую армию, или на предприятия, чтобы трудиться.

Например, в экспозиции рассказывается о судьбе Ивана Прохорова – командующего артиллерией 20-й армии Орловского военного округа. Он попал в немецкий плен в 1941 году во время Вяземской оборонительной операции. Его освободили в апреле 1945 года английские войска, после чего он смог вернуться в СССР.

- После проверки в органах НКВД он был восстановлен в кадрах Советской армии, - говорится в материалах экспозиции.

Конференция состояла из пленарного заседания и трех секций, на которых участники читали доклады Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ

Уже на самой конференции участники выступали с докладами об очищении исторической памяти от фальсификаций.

- В программе конференции этот вопрос освещается с самых разных сторон, - сказал начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин. – Мы говорим и о восстановлении конкретных сюжетов, раскрывающих повседневную службу работников правоохранительных органов в годы Великой Отечественной войны, и о роли лингвистической экспертизы при защите исторической памяти, и о борьбе с фальсификацией исторических источников. Уральские юристы затронули множество актуальных моментов. В том числе и роль нейросетей в искажении исторической правды.

Так, один из докладов был посвящен легендарному разведчику Николаю Кузнецову – разоблачению фальсификаций и мифов о нем, которые муссируются в зарубежной прессе. С ним выступил заместитель председателя Совета ветеранов Управления ФСБ Российской Федерации по Свердловской области, историк-краевед Евгений Дементьев.

Историк-краевед Евгений Дементьев выступил с докладом о разоблачении фальсификаций про разведчика Николая Кузнецова Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- В зарубежной печати одни говорят, что такого человека, как Николай Кузнецов, не было. Другие, что это был двойной агент – немецкий и советский. Третьи говорят, что он не погиб, а уехал в Канаду. Это чистая ложь! – объясняет Евгений Дементьев. – Эти фальсификации говорят о том, что они всячески стараются умалить героические достижения человека, которые он совершил благодаря своей личности и своему воспитанию.

Также среди тем, которые затронули докладчики, работа свердловских следователей в годы Великой Отечественной войны и роль судебной экспертизы в защите исторической памяти.

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