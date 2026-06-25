По итогам встречи четверо главных врачей ответили на вопросы, которые пациенты и их родственники задают чаще всего. Без ложных обещаний, с опорой на реальную практику.

ПОЧЕМУ ЗАВИСИМЫЙ НЕ МОЖЕТ БРОСИТЬ САМ?

Этот вопрос звучит на каждом первом приёме. Чаще всего его задают жёны, сравнивая зависимого с собой: «Я бы смогла».

Богдан Пятницкий, главный врач московского филиала, ТОП-50 наркологов Москвы по версии DTF в 2026 году, объясняет:

«А вы пробовали год полностью отказаться от сладкого? Не диета, не «на праздник можно» — именно полный отказ на 365 дней. Большинство признаётся, что нет. А мы говорим о человеке, у которого мозг физически перестроен на алкоголь. Для него отказ — это вопрос выживания в первые две недели и постоянной работы все следующие годы».

Сила воли у зависимого тратится в первую очередь на то, чтобы скрыть проблему и оправдаться — на сам отказ её уже не остаётся. Поэтому самостоятельное лечение алкоголизма редко даёт долгосрочный результат: мозгу нужна медикаментозная и психологическая поддержка специалистов.

СКОЛЬКО ЗАЙМЁТ ЛЕЧЕНИЕ — И ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОГРАНИЧИТЬСЯ ТРЕМЯ ДНЯМИ?

Большинство людей, впервые столкнувшихся с проблемой, ориентируется на схему «прокапали — отпустили». Игорь Давыдов, главный врач новосибирского филиала, психиатр-нарколог с 15-летним стажем, объясняет, почему это иллюзия:

«Три дня — это не лечение, это снятие острого состояния. Возвращение из критического физиологического состояния в относительно стабильное. Дальше начинается собственно работа».

Самый частый аргумент родственников против полного курса — «он работает, не может надолго пропадать». На это у Давыдова заготовлен встречный счёт:

«Я беру блокнот и считаю вслух: сколько раз за прошлый год он не вышел на работу из-за похмелья? Сколько раз ушёл с обеда и не вернулся? У среднего работающего пациента набирается два-три месяца выпавших дней за год. А полноценный курс лечения занимает один. Месяц вложений против двух-трёх месяцев потерь — это арифметика, против которой тяжело возразить».

По статистике клиник «Свобода», самый частый срыв происходит не на первой неделе, а на третьем месяце — когда пациенту кажется, что он «уже справился». Именно поэтому в курс лечения алкоголизма в Екатеринбурге обязательно входит амбулаторное сопровождение после выписки: полгода телефонной и очной поддержки.

ЕСЛИ ОН НЕ ХОЧЕТ ЛЕЧИТЬСЯ — МОЖНО ЛИ ЕГО ПРИВЕЗТИ?

Алексей Костылев, главный врач екатеринбургского филиала сети клиник «Свобода», даёт чёткий ответ: принудительная госпитализация в наркологии возможна только по решению суда при угрозе жизни. Просто «не хочет лечиться» под эти основания не подпадает.

«Принудительное лечение медицински бессмысленно. Мотивационный ресурс у такого пациента нулевой, и вскоре он вернётся к употреблению. Смысл в том, чтобы создать условия, когда человек согласится сам».

Для этого существует служба выездной интервенции — врачи приезжают в короткое «окно трезвости» (обычно утром после срыва) и без давления помогают пациенту принять решение. По данным екатеринбургского филиала, при своевременном выезде согласие на госпитализацию дают около 70% пациентов. При опоздании — около 10%. Служба работает круглосуточно именно потому, что это окно невозможно запланировать заранее.

КОДИРОВАНИЕ — РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ?

Мария Ибрагимова, главный врач тюменского филиала, разрушает главный миф:

«У соседа, скорее всего, не «всё» — просто вы об этом не знаете. По моим наблюдениям, около 60% пациентов, которые приходят впервые, до этого уже кодировались — один, два, а кто-то пять раз. Приходят тихо и говорят: «в прошлый раз не помогло»».

Кодирование — это вспомогательный «стоп-сигнал», который удерживает от употребления на установленный срок. Без психотерапии и поддержки оно работает ровно до конца этого срока. В комплекте с реабилитацией и сопровождением — работает. Это не метод против кодирования: Ибрагимова сама его применяет, но только как часть полной программы.

КАК ВЫБРАТЬ КЛИНИКУ И НЕ ПОПАСТЬ К МОШЕННИКАМ?

Все четверо врачей дали конкретные рекомендации:

• Прозрачность цен. Спросите по телефону стоимость вывода из запоя на дому. Назвали конкретную сумму — нормально. «Обсудим позже» — повод насторожиться.

• Открытость. Серьёзная клиника разрешает приехать без записи, посмотреть здание и лицензию вживую. Если адрес «уточняется при заказе» — перед вами диспетчерская.

• Честные отзывы. Читайте отзывы о наркологических клиниках Екатеринбурга на независимых площадках: Яндекс.Картах, ПроДокторов, НаПоправку. У реальной клиники всегда есть небольшой процент недовольных — это нормальная статистика. Если все отзывы восторженные и датированы одним периодом — их заказали.

• Программа после выписки. Если ответ на вопрос «что дальше?» звучит как «выписываем — дальше сами», это плохой знак. Должна быть конкретная программа сопровождения: телефон психолога, групповые встречи, контрольные визиты.

ГЛАВНЫЙ ВРАГ ЛЕЧЕНИЯ — ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ

По данным клиники «Свобода», между моментом, когда семья осознаёт проблему, и первым звонком врачу проходит в среднем 11 месяцев. Почти год, в течение которого болезнь продолжает прогрессировать.

«Я не знаю ни одного пациента, который пожалел бы, что начал лечиться слишком рано, — говорит Пятницкий. — Знаю много тех, кто жалел, что начал слишком поздно. И ещё больше родственников, которые жалели, что не позвонили раньше».

Узнать о программах реабилитации, проверить лицензию и получить анонимную консультацию можно на официальном сайте клиники.

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