По словам очевидцев, мужчина бил собаку по голове и сильно тянул ее за поводок. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге мужчина избил щенка на глазах у своих соседей. Все произошло вечером 24 июня на улице Готвальда 24/5. По словам очевидицы Алисы (Имя изменено. - Прим. ред.), агрессивный хозяин бил питомца, а затем сильно тянул его за поводок.

- В этот момент мы сидели в машине, я засняла все на видео. Мы подошли к соседу, спросили, зачем он это делает. Он ответил: «Моя собака, что хочу - то и делаю. Я хочу домой, она не идет, поэтому я ее бью», - поделилась с «КП-Екатеринбург» Алиса. - Собака явно запугана. Она даже звука ни звука не издает, вся трясется. Дома ее держат в клетке.

В Екатеринбурге мужчина избил щенка Видео: читатель "КП"

Судя по видео, которое засняла девушка, мужчина несколько раз ударил собаку по голове. Затем он начал уходить и сильно тянуть питомца за поводок, щеночек даже отрывался от земли. Видно, как как белый пушистик пытается убежать в сторону неравнодушных соседей, виляет хвостом и смотрит на них.

- Хозяин предложил нам выкупить у него щеночка за 100 тысяч. Мы согласились, однако сегодня он уже отказался. Вчера мы позвонили в полицию, ждали сотрудников три с половиной часа, однако никто так и не приехал, - говорит Алиса. - Мы обратились к зоозащитникам, также на него будет написано коллективное заявление в полицию.

Мы обратились за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ будет добавлен, как только поступит.

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