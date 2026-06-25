ЛДПР представила план преобразования России на 100 дней

Андрей Бургарт. Фото: кадр видео, предоставленного пресс-службой ЛДПР Екатеринбурга

На этой неделе прошел 38-й съезд ЛДПР. Главными событиями стали представление программы «100 дней преобразования России», с которой партия идет на выборы в Госдуму, и выдвижение кандидатов. По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, населению нужны не обещания на десятилетия вперед, а быстрые и конкретные решения проблем, с которыми люди сталкиваются каждый день.

В основу программы легли обращения граждан со всей страны. Среди главных тем: недоступное жилье, миграционная политика, недостаточная поддержка участников СВО, высокая закредитованность населения, налоговая нагрузка и качество социальной поддержки.

Андрей Бургарт: мы должны сделать так, чтобы вопросы каждого нашего избирателя были решены.

На съезде также утвердили списки кандидатов на выборы в Государственную думу. Общефедеральную часть списка ЛДПР возглавил лидер партии Леонид Слуцкий. В первую пятерку вошли участник специальной военной операции Алексей Верещагин, руководитель федерального избирательного штаба партии Мария Воропаева, депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Виктор Бут. Таким образом, партия сделала ставку на сочетание опытных политиков, участников СВО и публичных фигур. Если состав федеральной пятерки был ожидаемым, то вокруг регионального списка интрига сохранялась до последнего дня.

Курс на регионы

На съезде ЛДПР утвердила и региональную часть списка кандидатов в депутаты Государственной думы. Он состоит из 35 групп. Свердловскую область в федеральном парламенте партия доверила представлять куратору Уральского отделения Андрею Бургарту. На Урале слухи о его выдвижении ходили давно, но официальное решение было объявлено только на съезде партии.

До прихода в политику Бургарт был предпринимателем, меценатом и занимался общественными проектами. Сегодня он активно работает над перезапуском ЛДПР на Урале и уже успел стать одной из самых заметных фигур партии в Свердловской области. В региональных политических кругах его называют человеком новой команды Леонида Слуцкого, которому поручено усилить позиции партии в регионе. Перед региональным отделением стоят амбициозные задачи. Речь идет не только о борьбе за место в Государственной думе, но и об укреплении позиций ЛДПР в Свердловской области. В партии рассчитывают как минимум удвоить свое представительство в Законодательном собрании региона.

Сам Бургарт уже прокомментировал свое выдвижение в телеграм-канале: «Великая честь представлять ЛДПР на Урале – земле моих предков».

“Урал всегда представлял собой опорный край. Это недооцененный регион, который должен получать огромное количество льгот и пособий. Там живут прекрасные люди. Наш Урал — это то, на чем держится вся Россия. И мы должны сделать так, чтобы вопросы каждого нашего избирателя были решены и учтены. Сильный Урал — сильная Россия!” — подчеркнул Андрей Бургарт.

ЛДПР продолжает продвигать принцип «Россия — не только Москва», настаивая на более справедливом распределении федеральных ресурсов между регионами. По мнению Андрея Бургарта, этот подход особенно актуален для Свердловской области, которая остается одним из ключевых промышленных центров страны, но далеко не всегда получает внимание, соответствующее своему вкладу в развитие России. Политик расширяет тезис: «Свердловская область — это не только Екатеринбург, внимание и инвестиции должны получать все территории региона». По его словам, он готов активно включиться в работу. На этой неделе запланированы поездки на север области, где Андрей Бургарт встретится с людьми, обсудит самые насущные вопросы, которые сегодня больше всего волнуют местных жителей.