Девушка поделилась историей в социальных сетях. Фото: скриншот видео

Челябинские озера из года в год привлекают туристов своей лазурной водой и живописными видами. Но иногда на отдыхе помимо впечатлений можно заработать неприятные инфекционные заболевания.

Недавно туристка Анастасия вместе с друзьями отдыхала на популярном горном озере Тургояк, после купания в котором покрылась красной сыпью.

Девушка подхватила церкариоз после купания в горном озере на Урале Видео: читатель

- Мы приехали на Тургояк впервые, 19 июня вечером. Искупались, все было хорошо. Утром следующего дня вновь поплавали, никакой реакции не было, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Анастасия.

Днем 20 июня компания продолжала наслаждаться отдыхом. Девушка позагорала, а затем вновь решила освежиться в озере.

- Через 15 минут после выхода из воды начался зуд. В воде мы были минут 15 и недалеко от берега. Сначала мы подумали, что это аллергия на персиковое масло для загара, - говорит уралочка.

Анастасия выпила антигистаминные препараты, но это не помогло. На следующий день состояние ухудшилось, кожа покрылась большими пятнами красного цвета, никуда не делся и зуд. Туристы сразу же выехали в одну из больниц Челябинска.

- Врачи диагностировали предположительно церкариоз и направили в инфекционное отделение, где специалисты назначили лечение, - говорит девушка.

Медики прописали Анастасии курс антигистаминных препаратов, а также гели, охлаждающие кожу, чтобы снять зуд.

- На сегодняшний день пятна стали фиолетовыми. Зуд уменьшился. Но, у некоторых на лечение уходит до полугода, - говорит Анастасия.

ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКАРИОЗ

Это острое воспалительное зудящее заболевание кожи. Оно возникает из-за проникновения в нее личинок шистосомных паразитов при купании в пресных водоемах.

- Причиной заболевания является контакт с церкариями - личинками птичьих шистосомов, промежуточным хозяином которых являются пресноводные моллюски, а окончательным водоплавающие птицы, такие как утки, чайки, лебеди, реже грызуны, - объясняет врач-дерматовенеролог, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ СО СОКВД Наталья Симонова.

Покинув организм пресноводного моллюска, церкарии ищут окончательного хозяина, то есть птицу. Находятся при этом в воде и могут попасть на кожу человека. В особенной группе риска дети.

- Прикрепившись, личинки внедряются в кожу и вызывают воспалительную реакцию в виде зудящей сыпи. Так как человек не является окончательным хозяином, то спустя некоторое время личинки погибают, - говорит эксперт.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

Наибольший риск подхватить «болячку» возникает, если купаться в заболоченных, стоячих и медленно текучих водоемах, загрязненных пометом зараженных птиц.

- Пресные мелкие водоемы, прибрежные мелкие участки озер, прудов, особенно в местах скопления уток, являются опасными в плане заражения церкариями. Риск значительно повышается при нахождении детей в мокрых и плотных купальных костюмах, которые могут способствовать контакту с личинками,- рассказывает Наталья Симонова.

СИМТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

По сути, «зуд купальщика» является аллергическим дерматитом. Смертельной опасности он не несет.

Высыпания и зуд начинаются, когда вода испаряется с тела. В это время паразиты внедряются под кожу. Человек при этом может испытывать боль, похожую на укусы комаров.

Через несколько часов часто появляются сильно зудящие розовые и красные пятна, быстро превращающиеся в красные отечные папулы, похожие на укусы насекомых.

- Зуд и высыпания достигают максимальной интенсивности через 2-3 дня. Такие симптомы, как правило, побуждают обращаться к врачу-дерматовенерологу. В большинстве случаев через 4-5 дней острота воспалительных явлений уменьшается, а через 10-20 дней процесс спонтанно разрешается. Человек не является для церкарий конечным хозяином, поэтому заболевание носит благоприятное течение и не передается от человека к человеку,- говорит врач.

КАК ЛЕЧИТЬ

Церкариоз проходит самостоятельно. Врачи назначают лечение, которое поможет облегчить симптомы: антигистаминные препараты, прохладные компрессы. При сильном зуде и высыпаниях – местные кортикостероиды.

Если человек заразился повторно, специалисты назначают местные противомикробные препараты.

ПРОФИЛАКТИКА

Прежде всего, чтобы не заразиться церкариозом, нельзя купаться в мелких, стоячих пресных водоемах. Особенно, если в них живут водоплавающие птицы.

Если все-таки рискнули искупнуться, то сразу после купания нужно вытираться полотенцем. Так личинки не успеют попасть под кожу. Важно также быстро принять гигиенический душ и переодеться из купальной одежды.

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