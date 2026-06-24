Жаловалась на боль в левой части лица: у школьницы вырос зуб мудрости в носу

Свердловчанке потребовалась сложная операция. Фото: Минздрав Свердловской области

В Свердловской области врачи смогли без единого разреза удалить 14-летней свердловчанке зуб мудрости, который начал расти в ее носу. Подросток обратилась к медикам с жалобами на сильную боль в левой части лица, а также на головные боли, заложенность носа и дискомфорт в области левого глаза.

- Причину удалось обнаружить только после компьютерной томографии. Оказалось, что зачаток зуба мудрости находился не в зубном ряду, а в области гайморовой пазухи, полностью блокируя ее нормальную работу, - пояснили в пресс-службе областного Минздрава.

В связи с чем возникают подобные аномалии, пока неизвестно. Формирование зуба мудрости начинается в 7-10 лет, поэтому долгое время патология может никак себя не проявлять.

Однако теперь это привело к развитию хронического воспаления у девушки, поскольку слизь не могла нормально выводиться. Свердловчанку госпитализировали, ей потребовалась сложная операция. Лечащий врач подростка решил прибегнуть к методу функциональной эндоскопической хирургии носа и пазух.

- С ювелирной точностью он удалил зуб вместе с фолликулом, не прибегая ни к наружным разрезам, ни к сверлению верхней челюсти, - рассказали в Минздраве.

Операция длилась порядка двух часов. Результаты не заставили себя долго ждать: уже спустя два дня подросток перестала испытывать дискомфорт, а через неделю девушку выписали. Сейчас юная свердловчанка чувствует себя хорошо. Через месяц ее ожидает финальный прием у врача.