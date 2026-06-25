Екатеринбуржцы смогут познакомиться с локальными брендами на летнем фестивале «Маркет Маркета»

Продукция бренда HERE TO FEEL

В программе: знакомство с интересными проектами, развлечения и то, ради чего люди посещают такие мероприятия — ярмарка локальных брендов. Организатор фестиваля — Яндекс Маркет. Маркетплейс отбирает для участия только уникальные и самобытные бренды, поэтому «Маркет Маркета» привлекает тех, кто устал от однотипных масс-маркетовских товаров и ищет что-то особенное.

Мы поговорили с одним из участников фестиваля — брендом ароматов для тела и дома HERE TO FEEL. На его примере расскажем, как зарождаются и развиваются локальные бренды, с какими трудностями они сталкиваются, и как фестивали наподобие «Маркет Маркета» помогают малому бизнесу расти и привлекать новых покупателей.

Как увлечение HERE TO FEEL переросло в бизнес

Как и многие небольшие бренды, HERE TO FEEL вырос из хобби. Основательница бренда Анна Никифорова увлеклась изготовлением свечей и решила поделиться своим творчеством с другими ценителями домашнего уюта. Изначально в линейке появилось восемь видов ароматических свечей, а затем ассортимент расширился до ароматных продуктов для тела, спреев для текстиля, бомбочек для ванны и твердых духов.

Но лояльных покупателей не всегда достаточно для того, чтобы сохранять и развивать бизнес. Без огромных бюджетов на маркетинг сложно конкурировать с известными крупными производителями даже, если у магазина уникальный продукт с историей. А вот, как эту задачу решает «Маркет Маркета».

Как фестивали и ярмарки помогают локальным брендам найти покупателей

Зачастую крафтовым брендам и заинтересованным в них покупателям сложно встретиться, потому что рекламное пространство почти полностью занято крупными компаниями. И такие мероприятия, как «Маркет Маркета» помогают малому бизнесу и покупателям найти друг друга.

Анна считает, что важно выбирать именно те фестивали, где будет присутствовать целевая аудитория — люди, которые разбираются в крафтовом производстве и ценят самобытные вещи с историей. «Маркет Маркета» как раз относится к таким — организаторы отбирают бренды, которые имеют собственное производство и готовы предоставить действительно уникальные товары.

Яндекс Маркет отбирает бренды по таким критериям

Анну вдохновило участие в фестивале в прошлом году: «Хотя прошёл уже год, мы помним тот день, потому что фестивали такого уровня встречаются в Екатеринбурге редко. И, конечно, «Маркет Маркета» был ярким, потому что пришло огромное количество людей — что в первый, что во второй день. И нас иногда даже вдвоем не хватало на общение с покупателями. Они были в восторге от фестиваля и рады, что нас нашли, потому что до этого они не знали о бренде».

Фестивали дают брендам в том числе и маркетинговую поддержку: например, «Маркет Маркета» бесплатно публикует посты о каждом бренде в своих соцсетях.

В официальном сообществе «Маркета Маркета» публикуются посты-знакомства с брендами — пример одного из них ВКонтакте

Вот почему многие бренды участвуют в таких мероприятиях из года в год. Основательница бренда HERE TO FEEL советует всем подходящим под условия маленьким бизнесам подавать заявки на приближающийся «Маркет Маркета»: «Событие помогает рассказать о себе, познакомиться с большим количеством новых покупателей, показать свой продукт. Это очень помогает в продвижении, особенно, когда многие онлайн-каналы недоступны. Поэтому мы и хотим принять участие второй год подряд».

Реклама ООО "Яндекс Маркет" ИНН 7736207543 erid: 2W5zFGwPWD7