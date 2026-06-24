Алексей Орлов рассказал о развитии Екатеринбурга в 2025 году

Алексей Орлов рассказал о достижениях и перспективах Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 23 июня выступил с традиционным ежегодным отчетом за 2025 года перед депутатами Городской думы. Градоначальник рассказал о развитии промышленности, общественного транспорта, наполняемости муниципального бюджета, строительстве социальных учреждений.

ПРОМЫШЛЕННИКИ НАПОЛНЯЮТ БЮДЖЕТ

В прошлом году 311 промышленных предприятий отгрузили продукцию на 1,2 триллиона рублей, 238 обрабатывающих предприятий - на 1 триллион рублей. Наиболее весомый вклад в экономику уральской столицы по итогам года внесли предприятия металлургии, металлообработки, оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, а также пищевой и химической промышленности. На их долю пришлось почти 92% от общего объема отгрузки.

- Екатеринбург демонстрирует устойчивость, опережая средние показатели по стране. С 2020 года объем отгрузки промышленных товаров удвоился, достигнув 2025 году более 1 триллиона рублей, - подчеркнул в своем выступлении Глава города.

Также в Екатеринбурге действуют 130,5 тысячи предприятий сфера малого и среднего бизнеса: 57 300 - малый бизнес, 511 - средний, 72 700 - ИП. Треть этих предприятий работают в сфере торговли. Также в столице Среднего Урала почти на 45 тысяч человек выросло число самозанятых граждан: с 162,3 тысячи до 207 тысяч.

Средняя зарплата жителей Екатеринбурга по итогам 2025 года составила 116 тысяч рублей: в сфере it и связи заработок специалистов достигает 183 тысяч рублей, в сферах административной районы и общественного питания - порядка 67 тысяч рублей.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ОБНОВЛЯЕТСЯ

В прошлом году общественным транспортом в Екатеринбурге воспользовались 172,5 миллиона пассажиров, из которых 79,8 миллиона поездок пришлось на частные автобусы, 48,7 миллиона - на метрополитен.

- Мы активно работаем над обновлением городского транспорта. Практически весь муниципальный парк автобусов и троллейбусов уже заменен. И в этом году мы заключили крупнейший в истории города контракт на закупку 50 трехсекционных трамваев, - рассказывает градоначальник.

Отметим, что новые автобусы и трамваи более вместительные, в них есть кондиционеры, разъемы для зарядки гаджетов, места для пассажиров с ограниченными возможностями, электронные табло с информацией о маршруте.

Также городская администрация в ближайшее время займется разработкой технико-экономического обоснования для продолжения строительства метрополитена.

- Вторая ветка метро – это насущная необходимость для Екатеринбурга, и мы наконец-то начали продвигаться в решении этого вопроса. В ближайших планах также закупка новых современных вагонов для метрополитена, – сообщил Алексей Орлов.

НОВОЕ ЖИЛЬЕ И РЕМОНТ ДОРОГ

Екатеринбург, по словам Алексея Орлова, держит на высоком уровне объемы жилищного строительства. Так, по итогам 2025 года в уральской столице сдали 1,6 миллиона квадратных метров жилья. По сравнению с 2024 году фиксируется незначительное снижение, обусловленное общероссийскими тенденциями в строительной отрасли.

Сейчас в городе на человека в среднем приходится чуть более 30 квадратных метров жилья, к следующему году показатель вырастет до 33 метров.

Обновляется и действующий жилой фонд города: каждый год в Екатеринбурге заменяют по 100 километров теплосетей в дома, также в прошлом году заменили 388 лифтов. Сейчас в уральской столице менее 5% подъемников имеет истекший срок эксплуатации.

Строятся в городе и социальные объекты. За пять лет появились 12 новых школ, где учатся больше 11 тысяч детей и подростков, девять детсадов на 2350 мест. Каждый год администрация города планирует проводить капитальные ремонты в минимум шести школах и шести детских садах.

Также Екатеринбург сохраняет за собой статус туристической столицы Урала - в минувшем году город посетили больше 2 миллионов гостей, что на 19% больше, чем годом ранее.

- Вклад в туризм для нас – не самоцель, а новая возможность для привлечения инвестиций, развития местного, малого и среднего предпринимательства, повышения человеческого капитала. Екатеринбург уверенно подтверждает свой статус центра событийного и делового туризма, - резюмировал Алексей Орлов.