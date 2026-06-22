Определены победители конкурса «Герои в белых халатах» - 2026

Победителями нашего конкурса стали Сергей Токарчук (слева), Михаил Екимов, Дарья Румеева. Фото: личный архив героев публикации

«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Герои в белых халатах», проводившегося при поддержке свердловского Минздрава. Он был приурочен ко Дню медицинского работника. В этом его отметили 21 июня.

Победителей ждут подарки от «Комсомолки» и генерального партнера конкурса. Мы вручим их на церемонии награждения.

В этом году в конкурсе принимали участие 27 медиков. Были диагносты, педиатры, кардиологи, детские хирурги, врачи ожоговых отделений, травматологи, гематологи, реаниматологи, инфекционисты, военврачи, лабораторные исследователи и медсёстры. Объединяет их одно – каждый медик целиком отдается своему делу и приносит пользу людям.

Традиционно победителей выбирали в народном голосовании на сайте «КП».

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сергей Токарчук в 2009 году окончил Асбестовское медицинское училище по профилю «Фельдшер». Фото: личный архив

Сергей Токарчук, Екатеринбург.

Врач отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения Свердловского областного онкологического диспансера филиал №2 (СООД). Победитель набрал 9824 голосов.

Сергей Токарчук в 2009 году окончил Асбестовское медицинское училище по профилю «Фельдшер». Работал на первой подстанции скорой помощи Екатеринбурга, затем в поселке Белоярский в составе бригады экстренного реагирования. В 2012 году поступил в Самарский медицинский институт. Совмещал учебу с работой СМП в реанимационной бригаде. С 2022 года после ординатуры начал работать в ГАУ СО ГБ Асбест, в отделении реанимации и ИТ. С 2024 года работает врачом анестезиологом-реаниматологом СООД.

ВТОРОЕ МЕСТО

Врач-инфекционист и заведующая паллиативным отделением Центра СПИДа Дарья Румеева заняла второе место: Фото: личный архив

Дарья Румеева, Екатеринбург

Врач-инфекционист и заведующая паллиативным отделением Центра СПИДа. Она набрала 8403 голосов.

Вот как Дарья Румеева рассказывает о своей работе:

«Вместе с коллегами мы помогаем пациентам с тяжёлыми стадиями ВИЧ: выезжаем на дом, проводим обследования, корректируем лечение и доставляем жизненно важную терапию. Я знаю, что даже при серьёзном прогрессировании ВИЧ человек может восстановиться и вернуться к полноценной жизни. Поэтому для меня паллиативная помощь — это не про безнадёжность, а про заботу, поддержку и шанс на будущее».

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Михаил Екимов стал врачом, так как уверен, что нет ничего важнее, чем возвращать детям право на счастливое и здоровое будущее. Фото: личный архив

Михаил Екимов, Екатеринбург

Заведующий отделением гнойной хирургии ДГКБ №9. Он набрал 3202 голосов. Михаил Екимов стал врачом, так как уверен, что нет ничего важнее, чем возвращать детям право на счастливое и здоровое будущее. Вот как он рассказывает о своей профессии: «Быть детским хирургом — значит быть немного волшебником. Мы возвращаем детям возможность играть и радоваться жизни. Когда после сложной операции ты видишь результат: как пациент смеется, тянется к игрушке, слышишь тихое «спасибо» матери - ты понимаешь, что на своем месте».

НОМИНАЦИЯ «ВЫБОР РЕДАКЦИИ»

Татьяна уверена: профессия обязывает врача постоянно интеллектуально совершенствоваться. Фото: личный архив

Татьяна Долгих, Богданович

Врач-педиатр. Татьяна уверена: профессия обязывает медика постоянно интеллектуально совершенствоваться. Вот как врач рассказывает о своей профессии: «Мне нравится работать с детками, хотя их лечить сложнее, ведь малыш не может объяснить, что и где у него болит. Дети очень разные: одни боятся белого халата, а другие общительные, разговаривают. Со всеми стараюсь найти общий язык!».

НОМИНАЦИЯ: «ВЫБОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА»

Аркадий считает, что основой успешных операций на сосудах являются точность, знания и навыки. Фото: личный архив

Аркадий Зиновьев, Ирбит

Врач-кардиолог отделения сердечно-сосудистой хирургии и рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ». В профессии чуть менее 3-х лет. Занимается внедрением и выполнением операций на сосудах, таких как механическая и аспирационная тромбэкстракция при ишемическом инсульте, ротационная атерэктомия при ишемической болезни сердца и стентирование сонных артерий. Аркадий считает, что основой успешных операций на сосудах являются точность, знания. навыки.

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