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Общество22 июня 2026 8:42

В Екатеринбурге ужесточат требования к самокатам: что изменится

Власти Екатеринбурга ужесточат требования для сервисов кикшеринга
Олег ГАЛИМОВ
Со следующего сезона пользоваться самокатами можно будет лишь после авторизации на Госуслугах

Со следующего сезона пользоваться самокатами можно будет лишь после авторизации на Госуслугах

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Екатеринбурга ужесточат требования для сервисов кикшеринга с 2027 года. Об этом сообщил близкий к городской администрации telegram-канал «Екатеринбург. Главное». Со следующего сезона у операторов самокатов будет два режима работы: пилотный и полноценный.

Первый подразумевает не более 1000 едениц техники на ограниченной территории. Второй – до 12 тысяч электросамокатов на всей территории города. А каждый пользователь должен быть идентифицирован через «Госуслуги».

Кроме этого ужесточаются требования к электросамокатам и электровелосипедам. Каждый должен быть оборудован сменным аккумулятором, светоотражателем, подножкой, звуковым сигналом, иметь идентификационные номера по ГОСТу спереди, сзади и сбоку.

СИМ не должны быть старше 2 лет и не превышать максимальную скорость в 25 км/час. А также должны автоматически замедляться в определенных зонах.

– Жесткие санкции – за нарушения сокращается разрешённый парк (на 500 единич при полноценном пользовании, на 50 – при пилотном/курьерском), при снижении парка на 50% (20% для курьерской) – прекращение права пользования, – пишет «Екатеринбург.Главное».

В пресс-службе мэрии не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.

Сотрудники Госавтоинспекции стали устраивать рейды по выявлению нарушителей на самокатах

Сотрудники Госавтоинспекции стали устраивать рейды по выявлению нарушителей на самокатах

Фото: Олег ГАЛИМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, что в центре Екатеринбурга появились знаки, запрещающие движения на самокатах. А сотрудники Госавтоинспекции стали все чаще проводить рейды по выявлению нарушителей.

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