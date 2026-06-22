В Екатеринбурге ужесточат требования к самокатам: что изменится

Со следующего сезона пользоваться самокатами можно будет лишь после авторизации на Госуслугах Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Екатеринбурга ужесточат требования для сервисов кикшеринга с 2027 года. Об этом сообщил близкий к городской администрации telegram-канал «Екатеринбург. Главное». Со следующего сезона у операторов самокатов будет два режима работы: пилотный и полноценный.

Первый подразумевает не более 1000 едениц техники на ограниченной территории. Второй – до 12 тысяч электросамокатов на всей территории города. А каждый пользователь должен быть идентифицирован через «Госуслуги».

Кроме этого ужесточаются требования к электросамокатам и электровелосипедам. Каждый должен быть оборудован сменным аккумулятором, светоотражателем, подножкой, звуковым сигналом, иметь идентификационные номера по ГОСТу спереди, сзади и сбоку.

СИМ не должны быть старше 2 лет и не превышать максимальную скорость в 25 км/час. А также должны автоматически замедляться в определенных зонах.

– Жесткие санкции – за нарушения сокращается разрешённый парк (на 500 единич при полноценном пользовании, на 50 – при пилотном/курьерском), при снижении парка на 50% (20% для курьерской) – прекращение права пользования, – пишет «Екатеринбург.Главное».

В пресс-службе мэрии не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.

Сотрудники Госавтоинспекции стали устраивать рейды по выявлению нарушителей на самокатах Фото: Олег ГАЛИМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, что в центре Екатеринбурга появились знаки, запрещающие движения на самокатах. А сотрудники Госавтоинспекции стали все чаще проводить рейды по выявлению нарушителей.

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