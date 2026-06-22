Певица заявила, что не собирается всем нравиться. Фото: соцсети

Уральскую певицу Клаву Коку захейтели в соцсетях. Недавно автор хита «Покинула чат» выложила видео со своего выступления. Клавдия Высокова (настоящие имя звезды – прим.ред) вышла к толпе фанатов в джинсах и белой майке. Казалось бы, стандартный и выигрышный образ, но в комментарии набежали бестактные подписчики, которые прошлись по внешности певицы.

Вот только часть оскорблений, которые написали Клаве Коке в комментариях: «Свинота»; «Жирная»; «Бабища просто»; «Ого! На диету»; «Фигура как у деда». Иные пользователи не постеснялись даже использовать нецензурную лексику, а кто-то предположил, что артистка беременна.

Клава Кока ответила хейтерам Видео: соцсети певицы

Терпеть оскорбления и певица не стала. Клава Кока записала ответное видео, где разнесла хейтеров.

- Я вешу 54 килограмма при росте 1,70 сантиметров. Кажется, все стали немного забывать, как выглядит обычное женское тело. Пожалуйста, отвалите от меня! Я не худая и я никогда не стремилась быть идеальной. Я люблю свое тело, и я не собираюсь нравиться всем, - дерзко заявила Клава Кока в обращении к хейтерам.

Певица также напомнила, что она живой человек, который если захочет, то похудеет, а если наоборот, то поправится. Особенно Клавдию возмущает, что оскорбления «прилетают» не только от мужчин, но и от женской половины аудитории. Ведь женщины должны знать о том, что такое циклы, отеки, а также разный свет и одежда, продолжает артистка.

- Да, у меня есть складки на животе, когда я сгибаюсь. У меня иногда появляется второй подбородок, и да, я могу съесть целую пачку чипсов и не корить себя за это. Меня тошнит от этих навязанных стандартов красоты, которые заставляют прекрасных девушек в себе сомневаться, - продолжила Клава Кока.

Как рассказала знаменитость, ей предлагают заработать миллионы рублей на рекламе различных средств для похудения. Но, как рассказала Клавдия, она никогда не станет этим заниматься.

- Это личное дело каждого. Оставляя такие комментарии, вы мотивируется все больше людей пойти на вмешательство в свой организм или утонуть в комплексах. В том числе, юных девчат, которые по итогу с детства живут с ненавистью к себе и к своей индивидуальности, совершенно забывая, что именно в ней и кроется наша истинная красота, - подытожила Клава Кока.

В комментариях под этим роликом фанаты певицы ее поддержали. Одни осыпают Клаву Коку комплементами, другие благодарят за столь важные слова.

Напомним, не так давно певица объявила о помолвке с блогером Димой Маслениковым. Исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» долгие годы не могла обрести счастье в личной жизни, и даже участвовала в телевизионном проекте «Сердце Клавы».

И вот, 3 апреля артистка опубликовала фотографии с Димой, а на пальце красовалось кольцо. «Мы не встречаемся. Мы женимся» - так подписала певица снимки. До этого Клава была в дружеских отношениях около десяти лет, но только в прошлом году пара решилась на нечто большее, что и привело звезду к статусу невесты.

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