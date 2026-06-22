Группа Uma2rman даст бесплатный концерт в Екатеринбурге

Группа выступит в Екатеринбурге 8 августа Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге выступит группа Uma2rman. Концерт пройдет в честь Дня строителя. Профессиональный праздник чтит важность профессий мастеров, инженеров, проектировщиков и других специалистов этой сферы.

Дата у него переходящая – он отмечается во второе воскресенье августа и в этом году выпадает на 9 число, однако основные мероприятия запланированы в Екатеринбурге на 8 августа. Вход на площадки будет свободным.

- Гостей Дня строителя ждут развлекательные площадки, детские и взрослые мастер-классы как творческие, так и тематические, а на проспекте Ленина разместится большая выставка строительной техники. Также в этот день в центре города пройдут соревнования операторов спецтехники, - рассказали организаторы праздника.

В течение всего дня в Историческом сквере, на Плотинке, будет работать музыкальная сцена. Там выступят коллективы из Екатеринбурга и других городов, а в завершении праздника концерт даст группа Uma2rman. Коллектив известен такими песнями, как «Прасковья», «Кажется», «Папины дочки», «В городе лето» и другими.

Напомним, в прошлом году День строителя проходил 9 августа. Тогда на Плотинке расположилось более 30 развлекательных площадок, а хэдлайнером праздника был Дима Билан.