В Екатеринбурге на акции «Свеча памяти» люди выстроились в слова «Урал помнит»

Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война – 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на СССР. Накануне Дня памяти и скорби жители Свердловской области провели гражданскую акцию «Свеча памяти», посвященную героям Великой Отечественной войны.
Акция состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена». Участники выстроились в форме слов «Урал помнит», а также выложили горящими свечами изображение легендарного танка Т-34.
- Средний Урал хранит память о каждом из более 700 тысяч солдат, ушедших на фронт. О ежедневном подвиге женщин, стариков и детей, которые в тылу ковали победу на заводах и в поле, - сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. – Миллионы свечей в эту ночь зажглись по всей России в память о наших героических предках – о самоотверженном многонациональном непобедимом народе.
Почетным гостем акции стал ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Николаевич Суворов. Он участвовал в освобождении Минска – на мотоцикле «Харлей» пробрался в занятый врагом город и нашел безопасную дорогу, по которой в Минск затем вошла 4-я гвардейская танковая бригада. Также Дмитрий Николаевич участвовал в освобождении Литвы, разгроме немцев в Восточной Пруссии и взятии Кенигсберга.
Также накануне памятной даты в Екатеринбурге прошло световое шоу «Свет Победы». Оно состоялось у главного учебного корпуса Уральского федерального университета. На его фасад проецировались изображения, посвященные мужеству, стойкости и самоотверженности советского народа в годы Великой Отечественной войны.
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