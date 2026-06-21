Пострадали четыре подростка: в Екатеринбурге 16-летний школьник на «Москвиче» влетел в иномарку

В ДТП пострадали четыре подростка. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

20 июня вечером в Екатеринбурге на улице Альпинистов произошла авария. По предварительным данным, 16-летний подросток, не имеющий водительских прав, был за рулем «Москвич Ода». Он ехал со стороны Химмаша в Кольцово и не справился с управлением. Отчего легковушку вынесло на встречную полосу. Произошло столкновение с Kia Ceed. Об этом сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.

- Пострадали водитель и три пассажира автомашины «Москвич Ода» - всего четыре человека. Все они несовершеннолетние: водитель 16 лет, две пассажирки 16 лет и один пассажир 14 лет. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - рассказали в ведомстве.

Отечественная легковушка столкнулась с иномаркой. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Как выяснили автоинспекторы, в момент аварии подростки не были пристегнуты, что также повлекло за собой получение травм.

Установлено, что школьник купил машину за три дня до происшествия. Мать юноши рассказала, что не знала о таком приобретении.

В салоне автомобиля был также 19-летний пассажир. Он рассказал, что не интересовался вопросом наличия водительских прав у владельца авто.

На месте аварии провели осмотр, замеры. Были опрошены очевидцы и участники аварии. Медосвидетельствование подросток будет проходить в больнице, в которой он находится. Все материалы переданы комиссии по делам несовершеннолетних. В школе, в которой учится юный уралец, займутся профилактикой.

По факту аварии возбудили административные дела. За управление водителем, не имеющим права управления (по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ). Также за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью (по статье 12.24 КоАП РФ). В том числе на уральца составили протокол за отсутствие страховки. Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.