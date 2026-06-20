«Детский садик вышел на прогулочку»: в Екатеринбурге толпа подростков обнесла пять магазинов и напала на охранника

Сотня подростков ограбили пять магазинов и напали на охранника ЖК. Фото: 4 канал

В Екатеринбурге толпа подростков обнесла пять магазинов и напала на охранника. По данным «4 канала», школьники собрались у известного недостроя «Призма», но залезть туда они не смогли, поэтому пошли гулять по Железнодорожному району.

По словам самих участников, они забегали в один магазин толпой примерно 20 человек и начинали сметать с полок все, что видели: энергетики, арбузы и другие товары. Предварительно, от действий подросток пострадало пять магазинов. Сами же они похвастались «добычей» из 11 арбузов в сумме примерно на 50 тысяч рублей.

Но на этом подростки не остановились и совершили набег на ближайший ЖК. Забежав в один из подъездов, они начали провоцировать охранника. Он попытался остановить нашествие, однако между ними встал забор, а на стороне подростков оказался перцовый баллончик.

Все свои действия неадекваты сопровождали съемкой видео, на которых они громко смеются, выражаются нецензурной бранью и комментируют происходящее словами: «детский садик вышел на прогулочку».

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, обстоятельства ситуации в настоящее время устанавливают сотрудники территориального отдела СК России во взаимодействии с полицейскими.