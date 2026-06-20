Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбурге отгремел масштабный музыкальный фестиваль «Ночь музыки». Он прошел в уральской столице в 12-й раз и объединил коло 3000 начинающих исполнителей и знаменитых артистов. Послушать концерты собрались тысячи зрителей из разных городов.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
На Октябрьской площади одной из первых выступила актриса театра и кино Юлия Пересильд вместе с группой «МАNДРАГОРА». Коллектив играет в стиле сарт-рока, поп-музыки и эстрадной песни.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Музыканты исполняют оригинальные песни, так и другие произведения в авторских аранжировках. Во время выступление Юлия много танцевала и презентовала свою первую авторскую песню «В кино билет».
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Позднее на этой площадке выступила группа «Смешband». Ее основали музыканты, написавшие саундтреки к знаменитому мультфильму «Смешарики». До концерта на площадке была особенная атмосфера.
- Пока стояли в очереди на досмотр, пели «От винта». Несмотря на давку, металлоискатель прошли без происшествий. Народу на площадке была просто тьма, кто-то сидел на газоне, кто-то приходил с палатками, - поделилась с «КП-Екатеринбург» зрительница Екатерина.
Фото: Екатерина ГАПОН.
Одними из главных хедлайнеров на Плотинке стала группа «Пицца». Коллектив прославился благодаря сериалу «Молодежка» и хитам «Оружие», «Фары», «Пускай» и «Романс», которые звучали в нем.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Но чтобы подобраться к сцене, поклонникам пришлось сильно постараться. На входе на площадку стояло всего два турникета. Перед ними собралась гигантская толпа.
- Было очень страшно пробираться через нее. Я боялась, что меня просто задавят, потому что люди начали толкаться и ругаться друг с другом, - делится с «КП-Екатеринбург» читательница Дарья.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Но когда на сцену вышла группа «Пицца», зрители забыли о неприятных моментах. Поклонники стали танцевать и подпевать солисту.
Затем на сцену вышла главный хедлайнер площадки – певица Юлия Савичева. Она с первой песни поразила фанатов сменой образа. Певица исполнила новую песню с использованием приема гроулинг (экстремальный вокал, напоминающий рык зверя).
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
«Я в шоке! Такой мы Савичеву еще не видели», «Пришли послушать романтичные песни, а тут такое. Удивила!», «Какая она стала мощная», - переговаривались зрители.
- Теперь я такая! – объявила следом сама певица, продолжила исполнять рокерские песни, а в конце сыграла соло на барабанах.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Но для поклонников старых хитов Юлия Савичева все же исполнила любимые слушателями песни: «Прости за любовь», «Привет» и «Если в сердце живет любовь».
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В завершение фестиваля выступила группа «Чайф». К слову, она впервые за 12 лет участвует в фестивале. Во время пресс-конференции перед концертами лидер группы Владимир Шахрин рассказал, что коллективу ни разу не удавалось попасть на «Ночь музыки», так как в это же время были запланированы концерты в Москве.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Лидер группы «Чайф» также сделал неожиданное признание о том, что изначально не верил в идею фестиваля.
- Женька (основатель фестиваля Евгений Горенбург, - Прим. ред.) мне первому ее предложил, но я не поверил, что можно всех музыкантов собрать, поставить оборудование, и сделать фестиваль бесплатным. А теперь мне стыдно, что я не верил. Очень горжусь, что у него все получилось, - поделился Владимир Шахрин.
Во время выступления музыканты группы «Чайф» исполнили хиты «Время не ждет», «В ее глазах», «Шаляй валяй», «Никто не услышит» («Ой-йо»), «17 лет», «Оранжевое настроение» и другие. А финальную песню «Не забывай» посвятили Евгению Горенбургу, которого не стало 22 апреля.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В конце выступления на сцену к группе «Чайф» вышли организаторы «Ночи музыки» и другие музыканты, чтобы исполнить гимн фестиваля «Луч солнца золотого».
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