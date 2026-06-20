Главными хедлайнерами фестиваля в 2026 году стали Юлия Савичева и группа «Чайф» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге отгремел масштабный музыкальный фестиваль «Ночь музыки». Он прошел в уральской столице в 12-й раз и объединил коло 3000 начинающих исполнителей и знаменитых артистов. Послушать концерты собрались тысячи зрителей из разных городов.

В центре города гуляли толпы людей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Впервые за много лет на фсетивале была солнечная погода Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Октябрьской площади одной из первых выступила актриса театра и кино Юлия Пересильд вместе с группой «МАNДРАГОРА». Коллектив играет в стиле сарт-рока, поп-музыки и эстрадной песни.

Юлия Пересильд выступила вместе с группой «МАNДРАГОРА» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Музыканты исполняют оригинальные песни, так и другие произведения в авторских аранжировках. Во время выступление Юлия много танцевала и презентовала свою первую авторскую песню «В кино билет».

Юлия Пересильд выступила на «Ночи музыки»

Фестиваль собрал тысячи зрителей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Актриса театра и кино презентовала свою первую авторскую песню Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Любители музыки старались прийти пораньше, чтобы занять выгодные и удобные места Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Позднее на этой площадке выступила группа «Смешband». Ее основали музыканты, написавшие саундтреки к знаменитому мультфильму «Смешарики». До концерта на площадке была особенная атмосфера.

- Пока стояли в очереди на досмотр, пели «От винта». Несмотря на давку, металлоискатель прошли без происшествий. Народу на площадке была просто тьма, кто-то сидел на газоне, кто-то приходил с палатками, - поделилась с «КП-Екатеринбург» зрительница Екатерина.

На Октябрьской площади выступила группа «Смешband» Фото: Екатерина ГАПОН.

Одними из главных хедлайнеров на Плотинке стала группа «Пицца». Коллектив прославился благодаря сериалу «Молодежка» и хитам «Оружие», «Фары», «Пускай» и «Романс», которые звучали в нем.

Группу основал солист Сергей Приказчиков Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Но чтобы подобраться к сцене, поклонникам пришлось сильно постараться. На входе на площадку стояло всего два турникета. Перед ними собралась гигантская толпа.

- Было очень страшно пробираться через нее. Я боялась, что меня просто задавят, потому что люди начали толкаться и ругаться друг с другом, - делится с «КП-Екатеринбург» читательница Дарья.

Зрители были счастливы видеть любимых исполнителей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Поклонники приносили плакаты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Но когда на сцену вышла группа «Пицца», зрители забыли о неприятных моментах. Поклонники стали танцевать и подпевать солисту.

Группа «Пицца» выступила на Плотинке

Затем на сцену вышла главный хедлайнер площадки – певица Юлия Савичева. Она с первой песни поразила фанатов сменой образа. Певица исполнила новую песню с использованием приема гроулинг (экстремальный вокал, напоминающий рык зверя).

Савичева шокировала фанатов необычным пением на «Ночи музыки»

Юлия Савичева поразила поклонников Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Я в шоке! Такой мы Савичеву еще не видели», «Пришли послушать романтичные песни, а тут такое. Удивила!», «Какая она стала мощная», - переговаривались зрители.

- Теперь я такая! – объявила следом сама певица, продолжила исполнять рокерские песни, а в конце сыграла соло на барабанах.

Певица села за барабаны Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Но для поклонников старых хитов Юлия Савичева все же исполнила любимые слушателями песни: «Прости за любовь», «Привет» и «Если в сердце живет любовь».

Юлия Савичева исполнила главные хиты на «Ночи музыки»

Юлия Савичева исполнила новые рокерские песни и старые хиты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В завершение фестиваля выступила группа «Чайф». К слову, она впервые за 12 лет участвует в фестивале. Во время пресс-конференции перед концертами лидер группы Владимир Шахрин рассказал, что коллективу ни разу не удавалось попасть на «Ночь музыки», так как в это же время были запланированы концерты в Москве.

В завершение фестиваля выступила группа «Чайф» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Лидер группы «Чайф» также сделал неожиданное признание о том, что изначально не верил в идею фестиваля.

- Женька (основатель фестиваля Евгений Горенбург, - Прим. ред.) мне первому ее предложил, но я не поверил, что можно всех музыкантов собрать, поставить оборудование, и сделать фестиваль бесплатным. А теперь мне стыдно, что я не верил. Очень горжусь, что у него все получилось, - поделился Владимир Шахрин.

Группа «Чайф» впервые за всю историю «Ночи музыки» выступила на фестивале

Во время выступления музыканты группы «Чайф» исполнили хиты «Время не ждет», «В ее глазах», «Шаляй валяй», «Никто не услышит» («Ой-йо»), «17 лет», «Оранжевое настроение» и другие. А финальную песню «Не забывай» посвятили Евгению Горенбургу, которого не стало 22 апреля.

Зрители зажгли фонарики Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль завершился гимном «Луч солнца золотого» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце выступления на сцену к группе «Чайф» вышли организаторы «Ночи музыки» и другие музыканты, чтобы исполнить гимн фестиваля «Луч солнца золотого».

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