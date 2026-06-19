Зубные боли не беспокоили девушку два года. Фото: Ольга Юшкова "КП"/предоставлено героиней публикации

Екатеринбурженка два года жила с металлическим предметом в зубном канале. О нем 22-летняя выпускница УрФУ Анастасия Лапина узнала после того, как у нее началась острая боль, воспаление десны и отек лица. Девушка и ее стоматолог предполагают, что металлический предмет мог остаться в десне после лечения зуба летом 2024 года.

«НЕ МОГЛА СПАТЬ ИЗ-ЗА БОЛИ»

Анастасия родом из Барнаула, в 2022 году она переехала в Екатеринбург ради учебы на журфаке «Уральского федерального университета». В июне 2024 года у девушки заболела верхняя левая шестерка. В тот период студентка сдавала сессию, поэтому с лечением решила повременить.

Анастасия была прописана в Барнауле. В родной город она отправилась после сдачи сессии. Студентка записалась на прием в стоматологическую поликлинику № 3 Барнаула. Лечение началось в июле.

– В течение нескольких приемов врач просто осматривал мой зуб, делал снимки. А 12 июля мне удалили нервы, поставили пломбу, и я пошла домой. После этого почти два года меня ничего не беспокоило, в другие стоматологические клиники я не обращалась, – рассказала «КП-Екатеринбург» Анастасия.

Однако 12 июня нынешнего года девушка заметила, что на десне появились язвочки.

18 июня Анастасия проснулась с опухшим лицом. Фото: читатель "КП"

- Я начала полоскать рот ромашкой, пользоваться мазями. Но через несколько дней стало хуже. В ночь на 18 июня я практически не могла спать из-за боли в том самом зубе, а утром увидела, что у меня опухла левая сторона лица.

Сначала Анастасия поехала в частную клинику, где ей дали обезболивающее. Врачи направили ее на 3D-снимок и предположили, что у нее острый пульпит. Затем девушка обратилась в Свердловскую областную стоматологическую поликлинику. По словам Анастасии, сначала ее принял хирург, однако он не смог сразу определить причину проблемы и направил ее к стоматологу-терапевту.

– Мне поставили обезболивающее, вскрыли зуб и начали работать с каналами. Врач предположил, что причина боли может быть связана с тем, что мне не до конца удалили нервы. Он пытался их удалить около 40 минут. Но у него это не получалось.

Девушку отправили на повторный снимок (есть в распоряжении редакции. – Прим.ред.). На нем отчетливо видно, что в десне есть какой-то посторонний предмет.

– Врач сказал, что, скорее всего, в канале находится какой-то металлический фрагмент, который мог остаться после предыдущего лечения. По его предположению, именно вокруг него началось воспаление. Стоматолог объяснил, что этот предмет необходимо убрать. После этого мне поставили положили лекарство и поставили временную пломбу.

А так отек выглядел на следующий день. Фото: предоставлено героиней публикации

УДАЛЕНИЕ ЗУБА ИЛИ ОПЕРАЦИЯ ПОД МИКРОСКОПОМ

– Я поговорила и с другими врачами. Они говорят, что в некоторых случаях во время лечения действительно могут использоваться металлические элементы, но врач должен сообщить об этом пациенту и сделать соответствующую отметку в документах. Насколько я помню, в Барнауле мне никто об этом не говорил.

Сейчас врачи рассматривают два возможных варианта лечения: первый – удаление зуба с последующим протезированием, такой вариант может обойтись примерно в 70 тысяч рублей. Второй исход событий – операция под микроскопом. Если воспаление удастся остановить и состояние не ухудшится, специалисты попытаются извлечь металлический фрагмент и сохранить зуб. Стоимость такого лечения девушка оценивает в 30–35 тысяч рублей.

Снимок зуба. Фото: предоставлено героиней публикации

– Сегодня ночью у меня поднялась температура. Из-за воспаления сильно заложило нос, было ощущение давления в висках, очень болела голова. Сейчас стоит временная пломба. Даже если все будет хорошо, ближайшие месяцы придется жить очень осторожно, – рассказывает Анастасия. – Временно мне нельзя посещать баню, бассейн. А также нужно снизить физическую нагрузку: я часто хожу в зал, но сейчас даже при повороте головы чувствую легкую боль, поэтому тренировки пришлось поставить на паузу.

«КП-Екатеринбург» направила запрос в стоматологическую поликлинику № 3 Барнаула. Ответ будет опубликован после его получения.