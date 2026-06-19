На акции «Свеча памяти» сотни свердловчан выстроятся в слова «Урал помнит»

Акция «Свеча памяти» пройдет в ночь с 21 на 22 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с воскресенья на понедельник пройдет всероссийская акция «Свеча памяти». Она посвящена 27 миллионам людей, чьи жизни оборвались в годы Великой Отечественной войны. Рассказываем, как акция пройдет в Свердловской области.

АКЦИЯ С 22-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

Акция «Свеча памяти» зародилась в 2004 году в Тюмени. Первый раз она была проведена по инициативе активистов Молодежного творческого объединения «Люди в черном». В ночь с 21 на 22 июня жители города вышли на улицу, держа в руках зажженные свечи. Акция быстро нашла отклик в сердцах людей. С каждым годом к ней присоединялось все больше участников. Уже через пять лет акция «Свеча памяти» обрела международный статус.

ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

Акция «Свеча памяти» проводится в ночь перед Днем памяти и скорби (22 июня). В 2016 году в 75-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны она прошла в Екатеринбурге на площади 1905 года. В ней приняли участие пять тысяч человек. Волонтеры раздавали всем желающие свечи. Люди выстроились в колонну, образующую слово «Помним».

В 2020 году из-за пандемии коронавируса акция впервые состоялась в онлайн-формате. А год назад в Екатеринбурге она прошла на полигоне «Свердловский», где участники зажгли лампады и выстроились в слово «ПОМНИМ».

Чтобы присоединиться к акции никуда идти не нужно. Достаточно посетить сайт деньпамяти.рф и зажечь свечу онлайн. Виртуальный огонек появится на интерактивной карте. Там же будут отражены и другие памятные свечи от каждого из регионов.

Также в этом году в рамках акции 21 июня сотни людей выстроятся на стадионе «Екатеринбург Арена» в форме слов «УРАЛ ПОМНИТ».