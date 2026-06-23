Блогеры затащили камень на гору, повторяя сюжет сказки Аркадия Гайдара. Фото: скриншот видео

В Свердловской области туристы решили проверить на себе силу легендарного «Горячего камня» из одноименной сказки Аркадия Гайдара. Уральцы решились проверить, помнит ли волшебный валун свое древнее обещание вернуть молодость тому, кто донесет его до вершины и расколет.

В произведении рассказывается о мальчике Ивашке и старике, который работал сторожем. Ивашка нашел в лесу горячий камень с надписью «Кто снесет этот камень на гору и там разобьет его на части, тот вернёт свою молодость и начнёт жить сначала». Школьник уговаривал старого сторожа вернуть себе молодость, но тот отказался уходить с рабочего места. Тогда Ивашка затащил камень сам, однако старик так и не разбил его, оставив нетронутым. Ведь он дорожил каждым прожитым годом и не желал менять свою судьбу.

Уральцы затащили камень из сказки Аркадия Гайдара Видео: соцсети

В природном парке «Бажовские места» под Сысертью лежал собственный «волшебный» валун с табличкой, цитирующей Гайдара. Долгие годы никто не хотел проверить, сбудется ли обещанное. Блогер Олег Столяров и его друг Дмитрий решились на это.

- Три года назад Дима узнал легенду о камне, который надо вознести в гору и расколоть, чтобы вновь обрести молодость. Мы загорелись этой идеей, оценили обстановку и решили, что надо делать, - рассказывает Олег Столяров на своей странице в соцсетях.

Парни прибыли в парк с веревками, долотом, молотком и группой поддержки из таких же отчаянных друзей. Вес валуна оценили примерно в 120 килограммов. Чтобы облегчить ношу, обмотали его верёвками и вдвоём потащили к вершине.

Путь длиной полтора километра с перепадом высот 120 метров оказался настоящим испытанием. На видео видно, как друзья, пыхтя и преодолевая кочки и крутые склоны, медленно, но упорно двигались вверх. В итоге, добрались до вершины с захватывающим видом на изумрудный карьер и вековой лес.

Затем, строго следуя сказке, «богатыри» принялись за самое сложное. Они раскололи валун долотом и молотком, сменяя друг друга. После всех усилий камень треснул и раскололся пополам.

В комментариях подписчики в основном восхищались задором и авантюризмом ребят. Однако нашлись и те, кто обвинил блогеров в вандализме, ведь туристический объект утащили, да еще и сломали.

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